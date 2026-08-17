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Η παραδοσιακή φανουρόπιτα που ετοιμάζουμε για τις 27/8.

Στην μνήμη του Αγίου Φανουρίου ένα γλυκό έχει την τιμητική του και δεν είναι άλλο από την φανουρόπιτα.

Η φανουρόπιτα δεν περιέχει βούτυρο και είναι ένα κέικ λαδιού, ενώ οι πιστοί ζητούν με την προσφορά της πίτας τη «φανέρωση» αντικειμένων ή ανθρώπων.

Η πίτα σύμφωνα με την παράδοση είναι για τη συγχώρεση της μητέρας του Αγίου, που ήταν μια αμαρτωλή γυναίκα πολύ σκληρή με τους φτωχούς.

Η συνταγή από την αγιορείτικη κληρονομιά

Υλικά

1 κούπα σπορέλαιο

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1 κούπα ζάχαρη

1 κούπα πορτοκάλι, χυμό φυσικό

3 κούπες αλεύρι

1 τεμ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.γ. σόδα

1 κ.γ. κανέλα

1/2 κ.γ. γαρύφαλλο

1/2 κούπα σταφίδα ξανθιά

1/2 κούπα καρύδια κομμένα μέτρια

1 κ.σ. ξύσμα πορτοκαλιού

Εκτέλεση

Χτυπάμε το λάδι μαζί με την ζάχαρη μέχρι να λιώσει. Έχουμε διαλύσει την σόδα μέσα στο χυμό πορτοκαλιού και το βάζουμε μέσα στο μίγμα μας και ανακατεύουμε.

Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι και όλα τα στέρεα υλικά ανακατεύοντας.

Σιγά σιγά ρίχνουμε τα στέρεα υλικά μέσα στα υγρά υλικά μας και ανακατεύουμε μέχρι να τα παντρέψουμε.

Λαδώνουμε ελαφρώς το ταψάκι μας.

Σε ένα μικρό ταψάκι 28 νούμερο ή σε ένα μικρό πυρέξ βάζουμε ελάχιστο σπορέλαιο και το απλώνουμε

Προθερμαίνετε τον φούρνο μας στους 170 ° Κελσίου.

Ανάλογα με τον φούρνο μας 45 ‘ με 60’ χρειάζεται για να ψηθεί.