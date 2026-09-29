Ο Άρης κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο και έφυγε από τη Γαλλία με σπουδαίο «διπλό».

Με το δεξί μπήκε ο ανανεωμένος Άρης στο Eurocup, πανηγυρίζοντας σπουδαία εκτός έδρας νίκη στη Γαλλία απέναντι στη Λε Μαν με σκορ 87-84.

Οι Γάλλοι ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση και προηγήθηκαν ακόμη και με 13 πόντους στο δεύτερο δεκάλεποτ (28-15), εκμεταλλευόμενοι τα λάθη, την αστοχία και την προβληματική αμυντική λειτουργία του Άρη.

Η εικόνα άλλαξε στη συνέχεια, με τον Άρη να ανεβάζει κατακόρυφα την ένταση στην άμυνα και να κερδίζει τις περισσότερες μονομαχίες και τα ριμπάουντ. Ένα σερί 0-12 έφερε την ομάδα του Άρη ξανά κοντά στο σκορ, ενώ στη συνέχεια πέρασε και μπροστά.

Καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή του Άρη είχαν ο Λιντέλ, ο Τολιόπουλος και ο Ρόμπινσον Ερλ. Ο τελευταίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με double-double, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Χαραλαμπόπουλου, Μπιρτς και Μήτρου-Λονγκ, ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι.

Ο Άρης πήρε για πρώτη φορά σημαντικό προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας στο +7 (51-58) στο 26'. Παρά τα λάθη που επέτρεψαν στη Λε Μαν να παραμείνει κοντά στο σκορ, η ελληνική ομάδα συνέχισε να έχει τον έλεγχο.

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Στις αρχές της τέταρτης περιόδου ήρθε το καθοριστικό ξέσπασμα. Ο Λιντέλ πέτυχε διαδοχικούς πόντους, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +16 (57-73) στο 33', ουσιαστικά «κλειδώνοντας» τη νίκη του Άρη.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Έι Τζέι Λιντέλ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Άρη με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ πρόσθεσε 13 πόντους και 12 ριμπάουντ, μαζί με 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ολοκληρώνοντας double-double, ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος είχε 13 πόντους και 4 ασίστ.

Ο Άρης ξεκίνησε ιδανικά τη διοργάνωση, δείχνοντας ότι οι σπουδαίες μεταγραφές του καλοκαιριού αποσκοπούν σε μία μακρά πορεία στο Eurocup.