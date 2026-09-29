Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση η υποβολή των τελευταίων αιτημάτων πληρωμής.

Τη σημασία της ολοκλήρωσης του κύκλου του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και το αποτύπωμα που αφήνει στην οικονομία, τη δημόσια διοίκηση και τις μεταρρυθμίσεις, υπογράμμισαν κυβερνητικά στελέχη και αρμόδιοι παράγοντες που συμμετείχαν στην υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0». Στις δηλώσεις τους με αφορμή την υποβολή των τελευταίων αιτημάτων πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, αναφέρθηκαν τόσο στους πόρους που κινητοποιήθηκαν, όσο και στις αλλαγές που υλοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία, καθώς και στην παρακαταθήκη του προγράμματος για τα επόμενα χρόνια.

Ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος δήλωσε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ: «Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στην ώρα του, με πλήρη απορρόφηση των πόρων του ύψους 36 δισ. ευρώ -κοντά στο 16% του ΑΕΠ- αποδεικνύει ότι η χώρα μας μέσα από οργανωμένο σχέδιο, όπως το "Ελλάδα 2.0" που βασίστηκε στην Έκθεση Πισσαρίδη, μπορεί να πετύχει τον στρατηγικό της στόχο, να αλλάξει και να γίνει μια πραγματικά σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα για όλους μας. Σε ταραγμένους καιρούς και παρά τις ασφυκτικές προθεσμίες, καταφέραμε να δώσουμε σημαντική ανάσα στην οικονομία, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να κάνουμε το κράτος ψηφιακό με το gov.gr και να κλείσουμε εκκρεμότητες δεκαετιών, όπως το Κτηματολόγιο. Σε 5,5 χρόνια- στο μισό χρόνο ενός ΕΣΠΑ- καταφέραμε να απορροφήσουμε σχεδόν τα διπλάσια χρήματα. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι η Ελλάδα ξεχώρισε στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης μεταξύ των 27 κρατών μελών, μια κατάκτηση στην οποία συνέβαλε τόσο το κράτος, όσο και η κοινωνία».

Ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, σημείωσε: «Πέντε χρόνια. Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση και από εκεί στο μετρήσιμο αποτέλεσμα και την αλλαγή στην πράξη. Εν μέσω πανδημίας, με πρωτοβουλία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ευρώπη συμφώνησε στη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις -εθνικής ιδιοκτησίας- για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας, την σύγκλιση με την Ευρώπη, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Πάνω απ' όλα, όμως, επιδιώξαμε το σχέδιο αυτό να αφήσει ένα μετρήσιμο και ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας. Σήμερα, με την υποβολή του τελευταίου αιτήματος πληρωμής, αισθάνομαι ότι πετύχαμε πολλά. Το Ταμείο κλείνει στην ώρα του και χωρίς απώλεια πόρων.

Είχα την τιμή να συμμετέχω από την πρώτη ημέρα στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του προγράμματος, μια τεράστια εθνική προσπάθεια που ενέπλεξε και κινητοποίησε όλη την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του Ταμείου δεν είναι μόνο τα 36 δισ. ευρώ. Είναι η απόδειξη ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να δουλεύει με φιλόδοξους στόχους, σχέδιο και ορατό αποτέλεσμα. Το εθνικό σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πέτυχε και τα οφέλη του απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες».

Η Γενική Γραμματέας Συντονισμού, αρμόδια για το μεταρρυθμιστικό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, Εύη Δραμαλιώτη, ανέφερε: «Με την υποβολή του 9ου και τελευταίου αιτήματος πληρωμής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0", ολοκληρώνεται μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Πρόκειται για μία από τις πιο εκτεταμένες και φιλόδοξες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, με ουσιαστικό αποτύπωμα στη λειτουργία του κράτους, της οικονομίας και των θεσμών. Στο τελευταίο αυτό αίτημα πληρωμής περιλαμβάνονται κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, όπως η θεσμοθέτηση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τον Τουρισμό, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη Βιομηχανία, η Εθνική Στρατηγική για την Στέγαση, η ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, καθώς και η καθολική εφαρμογή του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός για 'Ατομα με Αναπηρία. Η ολοκλήρωση του μεταρρυθμιστικού σκέλους του "Ελλάδα 2.0" δεν σηματοδοτεί το τέλος μιας προσπάθειας, αλλά τη μετάβαση σε μια νέα αναπτυξιακή και θεσμική πραγματικότητα για τη χώρα. Οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν αποτελούν μια διαχρονική παρακαταθήκη, ενώ η τεχνογνωσία και η κουλτούρα αποτελεσματικού συντονισμού που αναπτύχθηκαν μέσα από το εγχείρημα αυτό ενισχύουν την ικανότητα της δημόσιας διοίκησης να σχεδιάζει και να υλοποιεί σύνθετες αλλαγές με συνέπεια, λογοδοσία και μετρήσιμα αποτελέσματα».

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Ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, υπογράμμισε: «Με πόρους 36 δισ. ευρώ, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" αποτέλεσε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Τα τελευταία πέντε χρόνια η Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα ισχυρή αύξηση των επενδύσεων, σημαντική βελτίωση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας και αναβαθμισμένες μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές, όπως αυτές αποτυπώνονται σε ανεξάρτητες μελέτες και στις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ. Η θετική αυτή δυναμική μεταφράζεται σε απτά οφέλη για τους πολίτες, με περισσότερες θέσεις εργασίας, αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων και σταδιακή σύγκλιση του βιοτικού επιπέδου με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το "Ελλάδα 2.0" έχει δημιουργήσει τις βάσεις για μια πιο δυναμική, ανθεκτική και ανταγωνιστική ελληνική οικονομία, με οφέλη που θα συνεχίσουν να αποτυπώνονται και τα επόμενα χρόνια. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι μια ιστορία ελληνικής επιτυχίας από την αρχή μέχρι το τέλος».

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, δήλωσε: «Κύριε Πρόεδρε, σας παραδίδουμε τη δημόσια διοίκηση του μέλλοντος, μια διοίκηση, η οποία πλέον δουλεύει με ορόσημα και στόχους, με χρονοδιαγράμματα σαφή, τα οποία όλα τελειώνουν στην ώρα τους, όλα προς όφελος των Ελλήνων πολιτών». «Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, σε εσάς για τη συμβολή σας, κύριοι Υπουργοί, σε εσάς για όλη τη βοήθεια που μας δώσατε, που ήσασταν εκεί πάντα δίπλα μας, οποιοδήποτε θέμα είχαμε αμέσως να το επιλύσουμε», προσέθεσε.