Τα μοντέλα που κατάφεραν να «κλέψουν» τις καρδιές των κριτών στις τελευταίες auditions.

Το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε η 4η και τελευταία ημέρα των auditions του GNTM 7, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Άγγελο Μπράτη, τη Μπέττυ Μαγγίρα, τον Λάκη Γαβαλά και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτού, με σκοπό να εντοπίσουν τα μοντέλα της νέας σεζόν.

Σήμερα μάλιστα, οι πέντε κριτές για πρώτη φορά, βρέθηκαν στα backstage με σκοπό να εμψυχώσουν τα επίδοξα μοντέλα.

Οι συμβουλές τους, φαίνεται πως «έπιασαν τόπο», καθώς κάθε ένας που μπήκε στο πλατό μετά την επίσκεψή τους, κατάφερε να τους εντυπωσιάσει.

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Ένας από τους πρώτους διαγωνιζόμενους που βρέθηκε σήμερα στο πλατό του GNTM ήταν ο Μιχάλης, ένας δυναμικός χαρακτήρας, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσώπου και εκκεντρικές πόζες.

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Παράλληλα, η 18χρονη απέσπασε τέσσερα στα πέντε «ναι».

Ο Στέλιος δήλωσε: «Ίσως είμαι και ο καλύτερος», με την αυτοπεποίθησή του και το σωματότυπό του να κερδίζουν τους κριτές.

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Ο νεαρός, με την είσοδό του στο πλατό, κατάφερε να εντυπωσιάσει και ιδιαίτερα τη Ζενεβιέβ η οποία εντυπωσιάστηκε με το παρουσιαστικό του.

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Η audition του, απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν η Μπέττυ Μαγγίρα ξεκίνησε να τραγουδά ζητώντας του να ποζάρει στον δικό της ρυθμό.

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GNTM 7: Η audition της Σκιαδενής που «δίχασε» τους κριτές για τα... φρύδια της

Σειρά είχε η 22χρονη Σκιαδενή, η οποία αρχικά εντυπωσίασε τους κριτές με την πασαρέλα και το σωματότυπό της.

Η Σκιαδενή πόζαρε με αυτοπεποίθηση και εξέπληξε ευχάριστα τους πέντε κριτές με το καλλίγραμμο σώμα της.

Τα φρύδια της και το χρώμα των μαλλιών της ωστόσο, δεν ικανοποίησαν τον Άγγελο Μπράτη, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός που της έδωσε την αρνητική του ψήφου.

Παρ’ όλα αυτά, η Σκιαδένη περπάτησε με αυτοπεποίθηση και κατάφερε να κερδίσει τέσσερα στα πέντε πολυπόθητα «ναι».

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GNTM 7: Η audition της Κιάρα που εξέπληξε του κριτές

Η Κιάρα, έφτασε στο πλατό από την Γερμανία με σκοπό να διεκδικήσει το δικό της εισιτήριο για τα boot camp.

Το παρουσιαστικό της και η αυτοπεποίθησή της ήταν αρκετά για να πείσουν τους κριτές, ενώ οι πόζες της ήταν το στοιχείο που της έδωσε το πράσινο φως για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Αν και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, δυσκολεύτηκε να της πει το «ναι», οι υπόλοιποι κριτές ήταν σίγουροι για το μοντέλο, όπως την χαρακτήρισαν, που έβλεπαν μπροστά τους.

Τα μοντέλα που πέρασαν στο bootcamp

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