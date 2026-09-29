Ποια κριτής τον αναγνώρισε αμέσως;

Ο μεγαλύτερος γιος της Αγγελικής Ηλιάδη πέρασε το κατώφλι του GNTM, με την Μπέττυ Μαγγίρα, μόλις τον είδε, να τον αναγνωρίζει αμέσως.

Ο Άγγελος Μπράτης, από την άλλη, στάθηκε στο ιδιαίτερο τατουάζ στο μπράτσο του, με τον 21χρονο να αποκαλύπτει τον συμβολισμό του: «Το πιο δύσκολο πράγμα που έχω περάσει είναι όταν έχασα τον παππού μου. Με άλλαξε πάρα πολύ σαν άνθρωπο και με εξέλιξε σε έναν καλύτερο εαυτό μου», είπε.

Ο ίδιος δεν έχει ακόμα εμπειρία από τις πασαρέλες, γεγονός που αποτυπώθηκε στην audition του, με την Μπέττυ Μαγγίρα να σχολιάζει: «Είσαι λίγο άγουρος ακόμα».

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