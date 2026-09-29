«Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να εντατικοποιηθούν, ώστε να υπάρχει πλήρης χαρτογράφηση του εξοπλισμού που διαθέτει κάθε συνάδελφος, καθώς και των αντίστοιχων πιστοποιήσεων ή εξειδικεύσεών του».

Το μηχάνημα βιοανάδρασης που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ιατρείου της Μαρίας Καρυστιανού χτύπησε «κόκκινο» κατά τη διάρκεια ελέγχου του Medwatch, με την Ματίνα Παγώνη να υπογραμμίζει σήμερα πως η χρήση του δεν επιτρέπεται.

Μετά τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και την τοποθέτηση της προέδρου του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ότι κάθε ελεγκτική διαδικασία στο ιατρείο της είναι απολύτως ευπρόσδεκτη, η Ματίνα Παγώνη ανέλυσε τη λειτουργία της βιοανάδρασης, τον σκοπό της, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο αδειοδοτήσεων που απαιτείται για την τοποθέτηση τέτοιου εξοπλισμού σε ιδιωτικό ιατρείο.

«Η συγκεκριμένη συσκευή εντοπίστηκε με "κόκκινη" ένδειξη στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται πλέον στους ιατρικούς χώρους. Πρόκειται για εξοπλισμό βιοανάδρασης, μια τεχνική που επιτρέπει στον ιατρό να παρακολουθεί και να εκπαιδεύει τον έλεγχο βασικών σωματικών λειτουργιών, όπως ο σφυγμός, η αρτηριακή πίεση και η αναπνοή. Ωστόσο, αναρωτιέμαι για ποιον λόγο η κυρία Καρυστιανού, με την ιδιότητα της παιδιάτρου, αξιοποιεί αυτή τη συσκευή σε παιδιατρικούς ασθενείς», ανέφερε αρχικά.

Κληθείσα να τοποθετηθεί για το αν η ιατρική κοινότητα εγκρίνει τη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού, η ίδια δήλωσε:

«Απαγορεύεται. Αυτά δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε, δεν ξέρω γιατί η κυρία Καρυστιανού το χρησιμοποιεί, πώς το έχει δηλώσει. Γιατί για να δουλέψεις ένα τέτοιο μηχάνημα πρέπει πρώτα να δηλωθεί».

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Πώς δουλεύει το μηχάνισμα βιοανάδρασης

Στη συνέχεια εξήγησε πως κατά τη διαδικασία αυτή τοποθετούνται ηλεκτρόδια σε διάφορα σημεία του σώματος προκειμένου να καταγράφονται συγκεκριμένες φυσιολογικές παράμετροι.

«Κατατάσσεται στις εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας εκ νέου ότι κάθε τεχνολογικός εξοπλισμός που εγκαθίσταται σε ιατρικό χώρο οφείλει να δηλώνεται επίσημα και να κοινοποιείται στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

Παράλληλα, καθησύχασε λέγοντας ότι η συσκευή δεν συνιστά απειλή για την υγεία των εξεταζόμενων. «Δεν πρόκειται για επικίνδυνο μηχάνημα, ενώ δεν διατηρεί καμία απολύτως συνάφεια με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης».

«Οφείλει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να δοθούν εξηγήσεις για τον τρόπο αξιοποίησης του μηχανήματος. Το ουσιώδες είναι ότι οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να εντατικοποιηθούν, ώστε να υπάρχει πλήρης χαρτογράφηση του εξοπλισμού που διαθέτει κάθε συνάδελφος, καθώς και των αντίστοιχων πιστοποιήσεων ή εξειδικεύσεών του», κατέληξε.