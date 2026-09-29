«Δεν δεχόμαστε τα σχολεία των παιδιών μας να γίνονται πεδία για το ξέπλυμα της φασιστικής βίας και την ανασύσταση του νεοναζισμού», αναφέρει ο Τομέας Παιδείας της ΕΛΑΣ.

«’Θρέψε λύκο το χειμώνα, να σε φάει το καλοκαίρι’ λέει ο λαός μας. Καταγγέλλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη και προκλητική ενέργεια Συλλόγου Γονέων να δεχτεί χρηματική δωρεά από τον Ηλία Κασιδιάρη, καταδικασμένο για τον ηγετικό και διευθυντικό του ρόλο στη δομή της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Παιδείας της ΕΛΑΣ και προσθέτει:

«H ευρωπαϊκή ιστορία έχει καταδείξει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι το γόνιμο έδαφος για την επώαση του «αυγού του φιδιού» αποτελούν οι συνθήκες έντασης όλων των μορφών κοινωνικών ανισοτήτων και η ανεπάρκεια της Πολιτείας να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας. Απέναντι στην προσπάθεια των εκπροσώπων του ακροδεξιού νεοναζισμού να καπηλευθούν την αγωνία των συμπολιτών μας η στάση μας οφείλει να είναι ξεκάθαρη και κοφτερή σαν διαμάντι: δε θα επιτρέψουμε την κανονικοποίηση των ακροδεξιών νεοναζιστικών πρακτικών και θα περιφρουρήσουμε τη σαφή διαχωριστική γραμμή μεταξύ Δημοκρατίας και νεοναζιστικής εγκληματικότητας.

Η ΕΛΑΣ έχει αναδείξει επανειλημμένα το κρίσιμο ζήτημα της σχολικής στέγης, με την παλαιότητα των σχολικών υποδομών και την ανεπαρκή κρατική χρηματοδότηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση για συντήρηση και επισκευές.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, αντί να αντιμετωπίσει σοβαρά το θέμα της ασφάλειας των παιδιών και των εκπαιδευτικών μας με έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό, επιλέγει την υπερπροβολή της δωρεάς των συστημικών τραπεζών για τη συντήρηση ποσοστού μόλις 5% των σχολείων μας (669 εκ των περίπου 13.500 σχολείων) μέσα σε μια επταετία».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης ο Τομέας Παιδείας της ΕΛΑΣ σημειώνει: «Η άθλια κατάσταση των σχολικών κτιρίων και η απαράδεκτα ανεπαρκής κρατική δαπάνη για την Παιδεία που μας κατατάσσει στην 26η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, ξεπερνώντας οριακά μόνο τη Ρουμανία, δεν μπορεί να γίνεται αιτία νομιμοποίησης εγκληματιών και ναζιστών και μάλιστα στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η ενέργεια της αποδοχής της δωρεάς προσβάλλει βάναυσα τις αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού, αξίες τις οποίες το σχολείο οφείλει να προασπίζεται και να καλλιεργεί στα παιδιά μας.

Δεν δεχόμαστε τα σχολεία των παιδιών μας να γίνονται πεδία για το ξέπλυμα της φασιστικής βίας και την ανασύσταση του νεοναζισμού.

Καλούμε:

Τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων σε εγρήγορση ενάντια στις προσπάθειες του νεοναζιστών εγκληματιών να παρεισφρήσουν στις εκπαιδευτικές κοινότητες καπηλευόμενοι τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων μας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και την τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να καλύψουν άμεσα, όλες τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του συ-γκεκριμένου σχολείου αλλά και όλων των σχολείων ιδιαίτερα μάλιστα στις ευάλωτες κοινωνικά περιοχές της χώρας.

Την κυβέρνηση να εκπονήσει Εθνικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της προβληματι-κής κατάστασης της σχολικής στέγης. Ζητήματα όπως η αντισεισμική θωράκιση, η ενεργειακή αναβάθμιση, οι σύγχρονες αίθουσες και εργαστήρια, η προσβασιμότητα και κατάλληλες συνθήκες θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού και ακουστικής, δεν αποτε-λούν πολυτέλεια αλλά αναγκαίες συνθήκες ασφάλειας και παροχής ποιοτικής εκ-παίδευσης.

Όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρόσφατη συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό Marianne, 'η Ακροδεξιά είναι η πιο συστημική δύναμη στην Ευρώπη'. Ο ακροδεξιός μεσσιανισμός δεν ευαγγελίζεται, ούτε προβλέπει την όποια πολιτική αλλαγή ή κοινωνικό μετασχηματισμό που θα προσέβλεπε σε άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και σε κοινωνική δικαιοσύνη. Το μίσος, ως ρητορεία αλλά και ως εγκληματική πρακτική, συμβάλλει αντίθετα στην παγίωση του πολιτικού και κοινωνικού status quo και αποτελούν μέσο για περαιτέρω διολίσθηση της ζωής προς τη δυστοπία».

Καταλήγοντας σημειώνει: «Η απάντηση της ΕΛΑΣ στον ακροδεξιό μεσσιανισμό είναι η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή πολιτικών για τη στήριξη της κοινωνίας, την ενίσχυση των εκπαιδευτικών, των σχολείων, των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους. Η δημιουργία ενός νέου, ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου ορίζοντα προσδοκιών, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους και τα παιδιά».