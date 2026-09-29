«Το πλαφόν λειτουργεί ουσιαστικά ως φρένο», τονίζει ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ.

Υπάρχουν εργαλεία για να μπει φρένο στις τιμές των καυσίμων, υποστηρίζει ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Φραγκίσκος Κουτεντάκης. Ενα από αυτά είναι «η επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους», επισημαίνει.

«Πολλά μπορούν να γίνουν. Πρώτα από όλα μπορεί να επιβληθεί πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Και εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε, πλαφόν δεν σημαίνει ότι έρχεται το κράτος και ορίζει αυθαίρετα την τελική τιμή. Σημαίνει ότι βάζει ένα όριο στα περιθώρια κέρδους ώστε η αύξηση της διεθνούς τιμής να μη μετατρέπεται σε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της τελικής τιμής», υπογραμμίζει ο κ. Κουτεντάκης.

«Το πλαφόν λειτουργεί ουσιαστικά ως φρένο», προσθέτει.

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