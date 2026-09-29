Στέλεχος των New York Times φέρεται να δολοφονήθηκε από τα ηλικιωμένα πεθερικά του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ένα ζευγάρι 77χρονων πυροβόλησε και σκότωσε τον γαμπρό του σε πάρκο πόλης της Καλιφόρνια το Σαββατοκύριακο, δήλωσαν οι αρχές, ενώ δικαστικά έγγραφα έδειξαν ότι το θύμα βρισκόταν σε διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών με την κόρη τους.

Ο Jonathan McKinsey, ένας 40χρονος μηχανικός λογισμικού παιχνιδιών για τους New York Times, πυροβολήθηκε θανάσιμα το απόγευμα του Σαββάτου στο χώρο στάθμευσης ενός αθλητικού συγκροτήματος στο Δουβλίνο, ανατολικά του Σαν Φρανσίσκο. Αστυνομικός οδηγούσε εκεί κοντά και τον είδε στο έδαφος, καθώς οι μάρτυρες άρχισαν να καλούν το 911 και να υποδεικνύουν το ζευγάρι, το οποίο βρισκόταν ακόμη κοντά στο σημείο, ανέφερε η Αστυνομική Υπηρεσία του Δουβλίνου σε δελτίο τύπου.

Οι αρχές συνέλαβαν τον Shouyong Zhang και τη Shili Chen, αμφότερους 77 ετών και κατοίκους Δουβλίνου, ως υπόπτους για φόνο και άλλες κατηγορίες.

Η δολοφονία συνέβη μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη ακρόαση για την υπόθεση διαζυγίου του McKinsey και της Jang.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 2012 και είχε τρία μικρά παιδιά.Τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι η Jang κατήγγειλε τον McKinsey στην αστυνομία το 2023, κατηγορώντας τον ότι έσπρωξε ένα από τα παιδιά τους και ότι γενικά ασκούσε σκληρή σωματική τιμωρία σε αυτά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τον περασμένο Οκτώβριο, η ίδια εξασφάλισε διαταγή προστασίας από ενδοοικογενειακή βία κατά του McKinsey, αφού εκείνος συνελήφθη και κατηγορήθηκε για πλημμέλημα κακοποίησης παιδιού σε άλλη υπόθεση. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο ίδιος παραδέχτηκε ότι χαστούκισε ένα παιδί και του απαγγέλθηκαν επίσης κατηγορίες για έκθεση άλλου παιδιού σε κίνδυνο. Την περίοδο της δολοφονίας του, ήταν ελεύθερος με εγγύηση και προσπαθούσε να ενταχθεί σε πρόγραμμα εκτροπής λόγω ψυχικής υγείας, όπως ανέφερε η εφημερίδα San Jose Mercury News.

Ο McKinsey απάντησε στη δικαστική προσφυγή της συζύγου του ζητώντας διαταγή προστασίας από ενδοοικογενειακή βία εναντίον της και καταθέτοντας αίτηση διαζυγίου. Έκτοτε διεκδικούσε περισσότερο χρόνο με τα τρία παιδιά, σημειώνοντας ότι είχε περιοριστεί σε δύο ώρες επιβλεπόμενων επισκέψεων την εβδομάδα από το περασμένο φθινόπωρο, όπως δείχνουν τα έγγραφα του δικαστηρίου της κομητείας Alameda.

Στην αίτησή του για διαταγή προστασίας, ο McKinsey, ο οποίος ήταν τρανς άνδρας, ισχυρίστηκε ότι η Chen είχε απευθύνει αντι-LGBTQ+ ύβρεις στον ίδιο και σε ένα από τα παιδιά τους, ανέφερε η Mercury News. Κατηγόρησε επίσης την Jang για κακοποιητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια ιατρικών διαδικασιών που σχετίζονταν με τη φυλομετάβασή του.

Ο McKinsey εντάχθηκε στους New York Times τον Ιανουάριο του 2023. Ηταν διευθυντής μηχανικής για το τμήμα New York Times Games με έδρα την περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, ανακοίνωσε η εφημερίδα. Εκπρόσωπος αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια.

Πηγή: CNN