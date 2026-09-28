Η αμερικανική Πολιτεία ζητά αυστηρότερους ελέγχους στην OpenAI και περιορισμούς στη χρήση του ChatGPT από ανηλίκους.

Την απαγόρευση στην OpenAI να αναπτύσσει νέα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης χωρίς εξωτερική εποπτεία ζήτησε τη Δευτέρα (28/09) ο γενικός Εισαγγελέας της Φλόριντα, Τζέιμς Αθμάιερ, στο πλαίσιο μίας αγωγής σε βάρος της εταιρείας, με την κατηγορίας ότι βλάπτει τα παιδιά.

Η Πολιτεία στράφηκε εναντίον της OpenAI τον περασμένο Ιούνιο, κατηγορώντας την ότι παραπλάνησε τις αρχές σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της πλατφόρμας ChatGPT και υποστηρίζοντας ότι έχει βλάψει παιδιά παρέχοντας πληροφορίες σε άτομα που στη συνέχεια διέπραξαν επιθέσεις με όπλα, έδωσε οδηγίες σε άλλους για να βλάψουν τον εαυτό τους ή προκάλεσε εθισμό σε νέους χρήστες.

Τι ζητά η Φλόριντα από την OpenAI

Μεταξύ άλλων, η Φλόριντα ζητά να μην μπορούν ανήλικοι να χρησιμοποιούν το ChatGPT, ενώ θέτει στο επίκεντρο και τον τρόπο με τον οποίο η πλατφόρμα παρουσιάζεται στους χρήστες, ζητώντας να μην εμφανίζεται ως σύστημα με ανθρώπινα χαρακτηριστικά ή ιδιότητες.

Παράλληλα, ο Αθμάιερ ζητά να μην αναπτύσσονται νέα μοντέλα της OpenAI χωρίς προηγούμενο ανεξάρτητο έλεγχο των δικλίδων ασφαλείας. Το αίτημα εντάσσεται στην αγωγή που είχε καταθέσει η Πολιτεία τον Ιούνιο, με την οποία υποστηρίζει ότι η εταιρεία δεν είχε προστατεύσει επαρκώς τους νεότερους χρήστες και είχε υποβαθμίσει κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση του ChatGPT.

Από την πλευρά της, η OpenAI αναφέρει ότι έχει ήδη διακόψει προσωρινά την εκπαίδευση των πιο προηγμένων μοντέλων της και ότι η διαδικασία δεν θα συνεχιστεί μέχρι να εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Η εταιρεία δηλώνει επίσης ότι είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τις Πολιτείες για τη διαμόρφωση κανόνων ασφαλείας που θα αφορούν συνολικά τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

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Οι καταγγελίες και η δικαστική διαδικασία

Στη νέα δικαστική κίνηση γίνεται ακόμη αναφορά σε δημόσιες τοποθετήσεις πρώην εργαζομένου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI σχετικά με τους κινδύνους από την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η Φλόριντα χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες δηλώσεις ως μέρος του επιχειρήματός της υπέρ της επιβολής αυστηρότερων περιορισμών.

Η υπόθεση συνδέεται με ευρύτερες καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί για τη χρήση του ChatGPT από ανηλίκους, αλλά και με περιστατικά στα οποία η πλατφόρμα φέρεται να παρείχε πληροφορίες σε άτομα που αργότερα προχώρησαν σε βίαιες πράξεις. Η OpenAI έχει απορρίψει την απόδοση ευθύνης στην εταιρεία για τις συγκεκριμένες υποθέσεις και έχει επισημάνει ότι συνεχίζει να ενισχύει τα συστήματα ασφαλείας της.

Το δικαστήριο δεν έχει ακόμη αποφανθεί επί του αιτήματος της Φλόριντα για την επιβολή των προσωρινών περιορισμών.