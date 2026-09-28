Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές αναφορικά με την επίμαχη ανάκληση.

Οι αμερικανικές αρχές ασφάλειας τροφίμων ενημέρωσαν για την ανάκληση παρτίδας από ελληνικές πιπεριές σε βαζάκι. Ειδικότερα σύμφωνα με την ενημέρωση ανακλήθηκε συγκεκριμένη παρτίδα του προϊόντος Mezzetta Golden Greek Peperoncini Medium Heat, μετά από αναφορά για πιθανή παρουσία ξένου σώματος στο βάζο.

Ποιο είναι το προϊόν που ανακαλείται

Σύμφωνα με την ενημέρωση που αναρτήθηκε από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), η αιτία της ανάκλησης συνδέεται με πιθανό ξένο αντικείμενο, το οποίο περιγράφεται ως πιθανός επιμολυντής από παράσιτο μέσα στο βάζο. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι πρόκειται για περιορισμένη ανάκληση, η οποία αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο προϊόν και τη συγκεκριμένη παρτίδα.

Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά συσκευασίες των 32 oz., με SKU 10106328 και κωδικό παρτίδας 720106. Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση ελήφθη μετά την εμφάνιση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φαινόταν πιθανός επιμολυντής μέσα σε βάζο με τις συγκεκριμένες πιπεριές. Οι καταναλωτές που έχουν το συγκεκριμένο προϊόν θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία της συσκευασίας.

Η ανάκληση αφορά:

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Mezzetta GOLDEN GREEK PEPERONCINI MEDIUM HEAT

Συσκευασία: 32 oz.

SKU: 10106328

Lot: 720106

Πώς ξεκίνησε η διαδικασία ανάκλησης

Σύμφωνα με τη Mezzetta, η εταιρεία ενημερώθηκε για βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει πιθανή παρουσία επιμολυντή σε ένα βάζο με Golden Greek Peperoncini Medium Heat. Η εταιρεία αναφέρει ότι επικοινώνησε με τον καταναλωτή και ξεκίνησε άμεσα διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, προχώρησε στην εθελοντική ανάκληση της συγκεκριμένης παρτίδας. Η διαδικασία διερεύνησης περιλαμβάνει την εξέταση του προϊόντος που αποτέλεσε αντικείμενο της αρχικής αναφοράς, καθώς και τον έλεγχο των σχετικών αρχείων παραγωγής, καθαρισμού, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί πώς μπορεί να προέκυψε το περιστατικό και αν απαιτούνται επιπλέον μέτρα.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Η βασική οδηγία προς τους καταναλωτές είναι να μην καταναλώσουν το προϊόν εφόσον διαθέτουν βάζο που αντιστοιχεί στα στοιχεία της ανάκλησης. Ειδικότερα, όποιος έχει στην κατοχή του συσκευασία 32 oz. Mezzetta Golden Greek Peperoncini Medium Heat με αριθμό παρτίδας 720106, καλείται να μην καταναλώσει το προϊόν και να επικοινωνήσει με την εταιρεία για οδηγίες. Η εταιρεία επισημαίνει ότι μέχρι την ημερομηνία της ανακοίνωσης δεν έχει λάβει αναφορές για ασθένεια ή τραυματισμό που να συνδέονται με το συγκεκριμένο προϊόν. Η Mezzetta αναφέρει ότι εξετάζει τα διαθέσιμα στοιχεία από την παραγωγή και τη διανομή του προϊόντος, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.