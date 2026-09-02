Η απαγορευμένη ουσία που οδήγησε στην ανάκληση των γνωστών αρωμάτων - Τι να προσέξουν οι καταναλωτές.

Με απόφαση των γαλλικών αρχών για τα ασφαλή προιόντα ανακαλούνται πέντε γνωστά αρώματα τα οποία πωλούνται και στη χώρα μας. Η ανάκληση διατάχθηκε καθώς εντοπίστηκε η ουσία Butylphenyl Methylpropional (Lilial) στη σύνθεση των αρωμάτων. Ο λόγος της ανάκλησης είναι η παρουσία Butylphenyl Methylpropional (Lilial), ουσίας που έχει χαρακτηριστεί ως τοξική για την αναπαραγωγή, ενώ παράλληλα μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τα επίμαχα μπουκάλια αρωμάτων καλούνται να μην τα χρησιμοποιήσουν καθώς η ανάκληση αφορά είτε τις παρτίδες είτε επίμαχους κωδικούς.

Αυτά είναι τα αρώματα που ανακαλούνται



Το άρωμα Express Sensualité Captive της Merta με κωδικό 8715658999027 BL16541

Πρόκειται για το GEORGES MEZOTTI BASE TRACK PURE SENSES με τον κωδικό GTIN 8715658969679 και η ανάκληση αφορά όλες τις παρτίδες.

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Το άρωμα REAL TIME QUEEN OF SPACE με κωδικό GTIN 8715658360902, ενώ η ανάκληση αφορά την παρτίδα BL17248.

Το άρωμα της GEORGES MEZOTTI BODY REVOLUTION UPTOWN CLASSIC GOLD με κωδικό GTIN 8715658410034 και αριθμό παρτίδας BL12771.

Το άρωμα SEXY DENTELLE με κωδικό GTIN 8715658360926 και αριθμό παρτίδας BL18082.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές θα πρέπει να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο πώλησης, προκειμένου να λάβουν επιστροφή χρημάτων. Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο από τα επίμαχα αρώματα καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία της συσκευασίας και, εφόσον πρόκειται για προϊόν που περιλαμβάνεται στην ανάκληση, να διακόψουν άμεσα τη χρήση του.