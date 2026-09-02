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Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ενίσχυση της διεθνούς οικονομικής παρουσίας της Ελλάδας, η στήριξη των εξαγωγών και η προσέλκυση επενδύσεων.

Το υπουργείο Εξωτερικών διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Εξωστρέφεια για μια ισχυρή Ελλάδα - Η διεθνής παρουσία της χώρας ως δύναμης ευημερίας, αξιοπιστίας και κοινωνικής προόδου» την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Δημήτρης Σκάλκος και ο διευθύνων σύμβουλος της Export Credit Greece Νικόλαος Βαγιάννης.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ενίσχυση της διεθνούς οικονομικής παρουσίας της Ελλάδας, η στήριξη των εξαγωγών και η προσέλκυση επενδύσεων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00, στο Ολύμπιον (αίθουσα «Παύλος Ζάννας»).