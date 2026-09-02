Το ξεχωριστό μήνυμα της Ελένης Χατζίδου για τα γενέθλια της κόρης της.

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου, καθώς η κόρη τους, Μελίτα, έχει τα γενέθλιά της.

Η Μελίτα, γιορτάζει φέτος τα έβδομα γενέθλιά της και η μητέρα της προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανάρτηση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ερμηνεύτρια, θέλησε να αποτυπώσει μερικές από τις σκέψεις της σε ένα μακροσκελές κείμενο, που το συνόδευσε με ένα τρυφερό βίντεο αφιερωμένο στην μικρή Μελίτα.

Μέσω της ανάρτησής της, χάρισε της ευχές της και μία ιδιαίτερη υπόσχεση στην κόρη της: να βρίσκεται πάντα στο πλευρό της.

Η ανάρτηση της Ελένης Χατζίδου

«7 χρόνια μαζί...

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Από τη μέρα που ήρθες στη ζωή μου, τίποτα δεν έμεινε όπως πριν. Άλλαξαν οι φόβοι μου, οι προτεραιότητές μου, τα όνειρά μου. Άλλαξε ακόμα και ο τρόπος που αγαπάω.

Γιατί πριν από εσένα ήξερα τι σημαίνει αγάπη. Αλλά δεν ήξερα ότι γίνεται να αγαπάς κάποιον τόσο πολύ, που η χαρά του να γίνεται χαρά σου και η στεναχώρια του να πονάει περισσότερο από τη δική σου.

Μελίτα μου, εύχομαι να μεγαλώσεις και να παραμείνεις ακριβώς αυτό που είσαι σήμερα. Ένα παιδί γεμάτο φως, καλοσύνη, γέλιο και μια μεγάλη καρδία...

Να μη φοβηθείς ποτέ να είσαι ο εαυτός σου. Να μη μικρύνεις ποτέ για να χωρέσεις κάπου. Να κυνηγάς αυτά που αγαπάς, να σηκώνεσαι όσες φορές πέφτεις και να θυμάσαι πάντα πόσο πολύ αξίζεις.

Κι εγώ σου υπόσχομαι ένα πράγμα: όσο μεγαλώνεις και ανοίγεις τα φτερά σου, θα είμαι πάντα λίγο πιο πίσω. Όχι για να σου δείχνω τον δρόμο - αυτόν θα τον βρεις μόνη σου - αλλά για να ξέρεις πως, όποτε γυρίσεις να κοιτάξεις, η μαμά θα είναι εκεί.

Χρόνια πολλά, ζωή μου. Εσύ είσαι το ωραιότερο πράγμα που έκανα ποτέ.

Και αν μου έδιναν τη δυνατότητα να ξαναζήσω τη ζωή μου από την αρχή, θα διάλεγα όλους τους ίδιους δρόμους, ακόμα και τους δύσκολους, αρκεί στο τέλος τους να με περίμενες εσύ.

Σ’ αγαπώ πιο πολύ απ’ όσο μπορείς να φανταστείς».

{https://www.instagram.com/p/DcxoIy0NvrW/?hl=el}

Παράλληλα, η Ελένη Χατζίδου, μέσω Instagram Story αποκάλυψε ότι είχαν ετοιμάσει μία σύντομη έκπληξη για την μικρή Μελίτα:

«Κάποια σήμερα έχει γενέθλια και μόλις της κάναμε έκπληξη», έγραψε στην ανάρτησή της, με τα ροζ μπαλόνια να «κλέβουν» την παράσταση».