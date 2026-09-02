Η νέα ανάρτηση της παρουσιάστριας. Οι φωτογραφίες με την ομάδα της.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, άφησε πίσω της τις καλοκαιρινές της διακοπές και επέστρεψε στους ρυθμούς της καθημερινότητας, με την πρώτη συνάντηση με την ομάδα του «Χαμογέλα και πάλι» για τη νέα σεζόν να είναι πλέον γεγονός.

Η γνωστή παρουσιάστρια βρέθηκε στα γραφεία του Mega, εκεί όπου συνάντησε την τηλεοπτική της ομάδας, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη για της νέας σεζόν.

Το «Χαμογέλα και πάλι» επιστρέφει για ένατη τηλεοπτική σεζόν και αναμένεται να δώσει το δικό της αγώνα στον τηλεοπτικό στίβο, για μία ακόμη φορά.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, η Σίσσυ Χρηστίδου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους φωτογραφίες από το πρώτο meeting της σεζόν, έχοντας στο πλευρό της ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Δίπλα της, on air, θα βρίσκονται και φέτος ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο Νίκος Συρίγος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

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Στην ανάρτησή της, η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε να προσθέσει: «And we are back babe for season 9 @xamogelakaipali @megatvcom #season9».

{https://www.instagram.com/p/Dcx_FW1iFK3/?hl=el&img_index=1}

Παρά το γεγονός ότι το «Χαμογέλα και πάλι» επιστρέφει, οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι τώρα αναφέρουν ότι επιστρέφει σε νέα ζώνη του σταθμού, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα μέχρι στιγμής.