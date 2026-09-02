Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα έκτακτα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό θα ορίζεται αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων ως επιχειρησιακός συντονιστής, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Εν μέσω εκρηκτικών διαμαρτυριών των κτηνοτρόφων στη Λέσβο, για πρώτη φορά στην αντιμετώπιση των ζωονόσων στη χώρα μας, η διαχείριση μιας ασθένειας και συγκεκριμένα ο αφθώδης πυρετός περνάει από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πρόκειται για τροπολογία που κατατέθηκε χθες βράδυ σε άσχετο νομοσχέδιο.

Με τη νέα ρύθμιση, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό συντονισμό των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων που συμμετέχουν στη διαχείριση της επιζωοτίας. Παράλληλα, προβλέπεται έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 3 εκατ. ευρώ προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα έκτακτα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό θα ορίζεται αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων ως επιχειρησιακός συντονιστής, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Ο συντονιστής θα έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τον συντονισμό των ενεργειών στο πεδίο, ενώ οι συναρμόδιες υπηρεσίες θα υποχρεούνται να συνεργάζονται και να ακολουθούν τις επιχειρησιακές οδηγίες.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται οι μετακινήσεις ζώων και ζωικών προϊόντων, οι θανατώσεις και οι υγειονομικές ταφές, οι απολυμάνσεις, η λειτουργία των σημείων ελέγχου, καθώς και η οργάνωση των ζωνών προστασίας και επιτήρησης.

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Οργή στους κτηνοτρόφους για τις κινήσεις που προηγήθηκαν

Η οργή κι η αγανάκτηση τωνκτηνοτρόφων ξεχείλισε στο περιφερειακό συμβούλιο Βορείου Αιγαίου που συνεδρίασε προ ημερών με έκτακτο θέμα τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού, μετά από αίτημα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Βορείου Αιγαίου και της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου.

Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση των κτηνοτρόφων της Λέσβου έξω από το κτήριο της Περιφέρειας, ενώ η συνεδρίαση έγινε με τη συμμετοχή, μέσω τηλεδιάσκεψης, και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθ. Καββαδά.

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Η πίεση των κτηνοτρόφων ήταν τόσο μεγάλη, με αποτέλεσμα ο υφυπουργός να προγραμματίσει επίσκεψη στη Λέσβο την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου. Υπέρ της συγκεκριμένης λύσης τάχθηκε και ο βουλευτής Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Αθανασίου.

Η παρουσία Καββαδά στο νησί αποτέλεσε βασικό αίτημα των κτηνοτρόφων, οι οποίοι ζητούν να ενημερωθούν με σαφήνεια για τα επόμενα βήματα της πολιτείας.

Υπενθυμίζουμε ότι ο αφθώδης πυρετός έχει πλήξει το νησί τη Λέσβου εδώ και πέντε μήνες. Μέχρι τώρα έχουν θανατωθεί 81.000 ζώα, ενώ η ζωονόσος συνεχίζει να καλπάζει και να πλήττει τις εκτροφές. Το νησί παραμένει αθωράκιστο από μέτρα βιοασφάλειας, οι αποζημιώσεις δίνονται με το σταγονόμετρο και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση.

Ο περιφερειάρχης Κ. Μουτζούρης υποστήριξε ότι η μόνη λύση για να ξεπεραστεί το πρόβλημα είναι να σταματήσει η ιχνηλάτηση...

Δεσμευτικές οι επιχειρησιακές οδηγίες

Η τροπολογία προβλέπει ότι η μη συμμόρφωση υπαλλήλων στις οδηγίες και στην υποχρέωση συνεργασίας θα αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα μπορεί να αποκτά πρόσβαση στα απαραίτητα μητρώα και δεδομένα που τηρούν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Περιφέρεια, αποκλειστικά για τις ανάγκες της ιχνηλάτησης και της αντιμετώπισης της νόσου.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα μπορεί να διαθέτει προσωπικό και μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Οι σχετικές δαπάνες θα καλύπτονται από πιστώσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Προβλέπεται επίσης δυνατότητα ειδικής αποζημίωσης για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που θα συμμετέχει στις επιχειρήσεις, με εξαίρεση τους στρατιωτικούς κτηνιάτρους. Το ύψος και οι όροι της αποζημίωσης θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

Χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια

Ξεχωριστή διάταξη προβλέπει έκτακτη επιχορήγηση 3 εκατ. ευρώ προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για δαπάνες που συνδέονται με την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Το ποσό θα προέλθει από το αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026. Ωστόσο, η Περιφέρεια δεν θα μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τα χρήματα, καθώς οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών και τα αντίστοιχα ποσά θα εγκρίνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η χρηματοδότηση, επομένως, δεν αποτελεί απευθείας αποζημίωση προς τους κτηνοτρόφους.

Πόσο θα διαρκέσει ο ειδικός μηχανισμός

Ο νέος μηχανισμός δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα. Θα παραμένει σε ισχύ έως ότου παρέλθουν τρεις μήνες χωρίς νέο εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα στην πληττόμενη περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς του ειδικού πλαισίου δεν μπορεί να ξεπεράσει την 31η Δεκεμβρίου 2027.

Η τροπολογία βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία ψήφισης. Μετά την έγκρισή της θα απαιτηθούν οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις, ώστε να καθοριστούν οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία του νέου μηχανισμού και τη διάθεση της χρηματοδότησης.

«Επικίνδυνη εκτροπή η επιβολή στρατιωτικού νόμου στην κτηνοτροφία»

Την αντίθεσή της στην ανάθεση της διαχείρισης της επιζωτίας στο υπουργείο Άμυνας εξέφρασε με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ).



Με ανακοίνωσή της, η ΠΟΓΕΔΥ καταγγέλλει ότι η πρόσφατη τροπολογία παραμερίζει τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και παραδίδει τον συντονισμό της κρίσης στον Στρατό, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη εκτροπή» και «μπαλωματική λύση» απέναντι στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Με αγανάκτηση και βαθύ προβληματισμό εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και την πλήρη αντίθεσή μας στην πρόσφατη κυβερνητική τροπολογία, με την οποία παραδίδονται οι πολιτικές κτηνιατρικές υπηρεσίες της Λέσβου και ο συντονισμός της κρίσης του αφθώδους πυρετού απευθείας στον έλεγχο και τη διοίκηση του Στρατού.

Καταγγέλλουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την απόφαση αυτή, τονίζοντας ότι τέτοιες αυταρχικές μεθοδεύσεις θυμίζουν μαύρες, αντιδημοκρατικές πρακτικές του παρελθόντος που δεν έχουν καμία θέση σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η επιβολή του στρατιωτικού νόμου στην κτηνοτροφία αποτελεί μια επικίνδυνη εκτροπή από την ομαλή διοικητική λειτουργία και μια ξεκάθαρη προσπάθεια φίμωσης και τρομοκράτησης της τοπικής κοινωνίας.

Η διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης απαιτεί επιστημονική γνώση, κλινική εμπειρία που διαθέτουν αποκλειστικά και μόνο οι κτηνίατροι και εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλλων, και όχι στρατιωτικά διατάγματα και επίδειξη ισχύος. Η μετακύλιση αυτών των ευθυνών σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία δεν έχουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση, αποτελεί πρόχειρη και επικίνδυνη λύση, καταδεικνύοντας με τον πιο ηχηρό τρόπο την αποτυχία του ΥπΑΑΤ για τον έλεγχο της επιζωοτίας καθώς η αυτή, πλήττει το νησί τους τελευταίους πέντε μήνες, οδηγώντας στη θανάτωση δεκάδων χιλιάδων ζώων και φέρνοντας σε απόγνωση τον κτηνοτροφικό κόσμο.

Η απόφαση αυτή αποτελεί επίσης την απόλυτη υποβάθμιση και απαξίωση του κτηνιατρικού κλάδου και των υπηρεσιακών παραγόντων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ. Αντί η πολιτεία να ενισχύσει τις δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό και πόρους, επιλέγει να παραμερίσει τους επιστήμονες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Η υποκατάσταση των κτηνιάτρων από ένστολους διοικητές προσβάλλει την επιστημονική κοινότητα, ακυρώνει τον ρόλο των αρμόδιων επιστημονικών φορέων και αποδεικνύει την παταγώδη αποτυχία της κρατικής μηχανής να διαχειριστεί την κρίση καθώς επιλέγεται από το ΥπΑΑΤ η λύση της «μπαλωματικής» επιστράτευσης του στρατού, υποβαθμίζοντας επίσης και την αποστολή του στρατού που δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως φθηνό εργατικό δυναμικό για την κάλυψη των τραγικών ελλείψεων του κρατικού μηχανισμού.

Η Λέσβος είναι ένας τόπος με ισχυρότατο κτηνοτροφικό χαρακτήρα και η οικονομία της βασίζεται στην Αγροτική Οικονομία. Οποιοδήποτε λάθος στη διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης θα επιφέρει το τελειωτικό χτύπημα στους κτηνοτρόφους και την πρωτογενή παραγωγή.

ΖΗΤΟΥΜΕ:

Την άμεση απόσυρση / ανάκληση της τροπολογίας που εμπλέκει τον στρατό σε αμιγώς κτηνιατρικά καθήκοντα.

Την κατεπείγουσα πρόσληψη μόνιμων κτηνιάτρων και βοηθητικού προσωπικού στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Λέσβου.

Την ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων του νησιού με παροχή δωρεάν μέσων βιοασφάλειας και αποζημιώσεων όπου απαιτείται.

Η δημόσια υγεία, η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και η αξιοπρέπεια των επιστημόνων και των στρατιωτικών μας δεν θυσιάζονται στον βωμό της προχειρότητας».

Με πληροφορίες του stonisi.gr