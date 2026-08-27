Μεγάλη κινητοποίηση των κτηνοτρόφων στο Περιφεριακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίο για τον αφθώδη πυρετό, ζητώντας τη μετάβαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λέσβο.

Σε προσωρινή αναστολή των ελέγχων και των θανατώσεων αιγοπροβάτων στη Λέσβο αποφάσισε να προχωρήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, μετά τις θυελλώδεις αντιδράσεις κτηνοτρόφων και παραγωγών στη σημερινή (27/08) συνεδρίαση για τη διαχείρηση του αφθώδη πυρετού.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από την έντονη πίεση των κτηνοτρόφων, οι οποίοι ζητούν αλλαγή της τρέχουσας πολιτικής και άμεσες απαντήσεις σχετικά με την τύχη του ζωικού κεφαλαίου και τις αποζημιώσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε γνωστό ότι ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Καββαδάς αναμένεται να μεταβεί στη Λέσβο στις 6 Σεπτεμβρίου.

Στόχος της επίσκεψης είναι να πραγματοποιήσει δια ζώσης συναντήσεις με τους κτηνοτρόφους, την Περιφερειακή Αρχή και τους υπόλοιπους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση της επιζωοτίας.

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Μέχρι την επίσκεψή του, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν θα προχωρήσουν νέοι έλεγχοι ούτε νέες θανατώσεις ζώων.

Έντονες αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους

Η παρουσία του υφυπουργού στο νησί αποτέλεσε βασικό αίτημα των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι ζητούν να ενημερωθούν με σαφήνεια για τα επόμενα βήματα της πολιτείας.

Κατά την τηλεδιάσκεψη με τον Αθανάσιο Καββαδά, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο. Οι παρευρισκόμενοι ζήτησαν να μην περιοριστεί η συζήτηση σε έναν απολογισμό των κυβερνητικών ενεργειών, αλλά να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τις θανατώσεις, το ύψος και τον τρόπο καταβολής των αποζημιώσεων, την ανασύσταση των κοπαδιών και τη στήριξη των πληγέντων παραγωγών.

Το αίτημα να βρεθεί ο υφυπουργός αυτοπροσώπως στη Λέσβο επανήλθε αρκετές φορές από την αίθουσα. Υπέρ της συγκεκριμένης λύσης τάχθηκε και ο βουλευτής Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Παλλεσβιακού Φορέα Πρωτογενούς Τομέα, Αντώνης Γαβρέλας, ζήτησε να σταματήσει άμεσα η διαδικασία των θανατώσεων.

Όπως αναφέρει το stonisi.gr, η αναστολή ελέγχων και θανατώσεων αποτελεί την πρώτη ουσιαστική εξέλιξη μετά την κινητοποίηση των κτηνοτρόφων και την παρουσία τους στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Στο μεταξύ, η κρίση οδήγησε και σε δύο παραιτήσεις. Η αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Αναστασία Αντωνέλλη, καθώς και ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Στράτος Τσομπανέλλης, ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους μετά την έντονη κριτική και τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν για τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης.

Στο επίκεντρο η επόμενη ημέρα για την κτηνοτροφία

Η συνάντηση της 6ης Σεπτεμβρίου αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα.

Το βασικό ερώτημα είναι αν η προσωρινή αναστολή θα συνεχιστεί και μετά την επίσκεψη του υφυπουργού, αλλά και εάν θα υπάρξουν αλλαγές στη μέχρι σήμερα στρατηγική αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν ένα συγκεκριμένο σχέδιο που θα περιορίζει την εξάπλωση της νόσου, αλλά παράλληλα θα περιορίζει τις απώλειες του ζωικού κεφαλαίου και θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί.

Παρά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, παραμένει ένα σημαντικό διοικητικό ζήτημα: ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί επισήμως η αναστολή.

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού διέπονται από συγκεκριμένο εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, η υλοποίησή τους δεν αποτελεί αποκλειστικά αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστεί ποια διοικητική πράξη απαιτείται ώστε η προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων να εφαρμοστεί στην πράξη.

Φωτογραφίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ / EUROKINISSI