Το πλοίο μετέφερε 77 επιβάτες, 20 Ι.Χ. αυτοκίνητα και ένα δίκυκλο.

Απαγορεύτηκε ο απόπλους του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Αίγινα», μετά από πρόσκρουση που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του στο λιμάνι του Μαντουδίου.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Μαντούδι – Σκιάθος – Γλώσσα Σκοπέλου – Σκιάθος – Μαντούδι, μεταφέροντας 77 επιβάτες, 20 Ι.Χ. οχήματα και ένα δίκυκλο. Από την πρόσκρουση δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ενώ σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

Το πλοίο παραμένει σε απαγόρευση απόπλου, έως ότου πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και δοθεί η απαραίτητη έγκριση για τη συνέχιση των δρομολογίων του.