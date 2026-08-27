Ακραίος κίνδυνος για φωτιές και ισχυροί άνεμοι δημιουργούν ένα επικίνδυνο σκηνικό – Ποιες περιοχές απειλούνται, επί ποδός Πυροσβεστική, Ένοπλες Δυνάμεις και Πολιτική Προστασία.

Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται την Παρασκευή 28 Αυγούστου ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης για φωτιές παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, για την Παρασκευή προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 5, στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς και στη Ρόδο και την Κάρπαθο. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται στα Ιόνια Νησιά, τη Θεσπρωτία και την Πρέβεζα, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία, στις Κυκλάδες, την Κάλυμνο και την Κω, καθώς και στα Χανιά.

Red Code σε πέντε περιοχές

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται για αύριο η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας και οι Π.Ε. Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με ενίσχυση των δυνάμεων στις περιοχές όπου ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος.

Επί ποδός Πυροσβεστική και Ένοπλες Δυνάμεις

Παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, συνεδρίασε εκ νέου σήμερα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, με αντικείμενο τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026. Κατά τη συνεδρίαση, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς η παρατεταμένη ζέστη έχει ξηράνει την καύσιμη ύλη σε πολλές περιοχές, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα με την ενίσχυση των ανέμων. Όπως ανέφερε, με βάση την εκτίμηση κινδύνου για αύριο, έχει ήδη γίνει αναδιάταξη και ενίσχυση των δυνάμεων στις περιοχές όπου απαιτείται, με στόχο την έγκαιρη επέμβαση σε κάθε νέο συμβάν. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι άνεμοι θα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι και ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να βρίσκονται σε μέγιστη ετοιμότητα και οι δυνάμεις να είναι αναπτυγμένες στο πεδίο, ώστε να υπάρχει έγκαιρος εντοπισμός και άμεση αντιμετώπιση τυχόν νέων πυρκαγιών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα θα βρίσκεται σε επιφυλακή, ενώ ενισχύεται η παρουσία των ειδικών επιχειρησιακών μονάδων, όπως οι ΕΜΟΔΕ και το ΜΕΤΠΕ. Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται περιπολίες, εναέρια επιτήρηση και πτήσεις με drones για τον άμεσο εντοπισμό πιθανών εστιών. Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται επίσης η ΕΛ.ΑΣ., το Λιμενικό, το ΕΚΑΒ, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα επανδρώσουν πυροφυλάκια.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, υπαίθριο ψήσιμο και ρίψη αναμμένων τσιγάρων.