Φωτιά στη ένταση ρίχνουν οι παράλληλες εκλογές το 2027.

Η Αθήνα προσδοκά να θέσει υπό έλεγχο την ραγδαία ένταση με την Τουρκία που παίρνει χαρακτηριστικά ακόμη και απειλής πολέμου το αποκαλόκαιρο...Προσδοκία για τα «μελλούμενα» που μαρτυρά την έντονη ανησυχία της κυβέρνησης στο «παρόν» που θα έλεγε και ο αείμνηστος Στέλιος Ράμφος.

Η αλήθεια είναι ότι κανείς κυβερνητικός δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά ότι η λεκτική πολεμοχαρής ρητορική Ερντογάν δεν θα μεταφραστεί σε έμπρακτη ένταση. Λιγότερες πιθανότητες δίνουν κυβερνητικοί παράγοντες σε ένα σοβαρό θερμό επεισόδιο και περισσότερες σε ένα «τζαρτζάρισμα» - όπως λένε- στο πεδίο.

Την ένταση τροφοδοτούν οι παράλληλες εκλογές το 2027

Κι αυτό διότι η χρονική συγκυρία μοιάζει διαβολική και για τις δύο χώρες. Μητσοτάκης και Ερντογάν έχουν και οι δύο εκλογές το ΄27. «Αυτό εγκυμονεί τον κίνδυνο της πλειοδοσίας σε πατριωτικές κορώνες» εξηγεί διπλωματική πηγή ξεκαθαρίζοντας ότι υπό αυτήν την έννοια η Ελλάδα δεν μπορεί προεκλογικά να αφήσει αναπάντητη και την μικρότερη τουρκική πρόκληση. Την ώρα που ο Ερντογάν θα πιέζεται από το εσωτερικό του να κινηθεί στο πεδίο...

Μητσοτάκης και Ερντογάν δέχονται αμφότεροι πιέσεις

Η ανάλυση κορυφαίων κυβερνητικών παραγόντων εδράζεται στην εξής παραδοχή:

Ότι Μητσοτάκης και Ερντογάν δέχονται αμφότεροι κατηγορίες στο εσωτερικό τους για υποχωρητικότητα με αφορμή τα «ήρεμα νερά». Στην Ελλάδα από φωνές όπως αυτές του Αντώνη Σαμαρά, του Κ. Καραμανλή, του Κ. Βελόπουλου και μερίδας του Τύπου. Αντίστοιχες πιέσεις δέχεται η Τουρκική Προεδρία- όπως υποστηρίζουν διπλωματικές πηγές- από τον κυβερνητικό εταίρο «γκρίζο λύκο» Μπαχτσελί μέχρι τους Κεμαλιστές και πλειάδα σχολιαστών που ωρύονται ότι η Ελλάδα περικυκλώνει την Τουρκία. Είτε με τους Patriot σε Έβρο και Κάρπαθο είτε με την αγορά των F-35, είτε με τα f-16 στη Λήμνο, είτε με τα θαλάσσια Πάρκα είτε με την επίδειξη ισχύος στην Κύπρο με υπερσύγχρονες φρεγάτες και αναβαθμισμένα F-16.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Αναπολώ τους Μπέηδες που δρόσιζαν τα σπαθιά τους στο Αιγαίο»

«Αναπολώ τους Εμίρηδες και τους Μπέηδες που δρόσισαν τα σπαθιά τους στα νερά του Αιγαίου και της Αν. Μεσογείου» είπε σε ένα παραλήρημα μεγαλείου ο Ταγίπ Ερντογάν με τα Τουρκικά Μέσα να εξυφαίνουν σενάρια πολέμου θέτοντας την Ελλάδα σε ρόλο επιτιθέμενου!

Απροκάλυπτα ο Τούρκος υπουργός Άμυνας απάντησε σε ερώτηση βουλευτή ότι η Τουρκία ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα. Ακόμη και για πόλεμο. «Οι μελέτες σχετικά με κάθε είδους εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης πιθανής κρίσης, έντασης και πολέμου, που μπορεί να σημειωθούν στην περιοχή μας… συνεχίζονται σχολαστικά σε πλήρη συντονισμό με όλες τις μονάδες του κράτους μας» απάντησε ο Γιασάρ Γκιουλέρ με αφορμή Ερώτηση για τη στρατιωτική ενίσχυση ελληνικών νησιών κοντά στις τουρκικές ακτές και τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ.

Ντελίριο στην Τουρκία από τη ρητορική Γεραπετρίτη

Αντίστοιχα απροσδόκητη ρητορική σε υψηλούς τόνους χρησιμοποίησε και ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης ενόψει της ψήφισης των δύο παράνομων τουρκικών θαλασσίων πάρκων μέσω των οποίων η Τουρκία διεκδικεί δικαίωμα δικαιοδοσίας σε περιοχές του Αιγαίου. Περιοχές που βρίσκονται σε διεθνή ύδατα και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

«Αν χρειαστεί θα στείλουμε και φρεγάτες και F-16 και f-35» είπε σε μία ασυνήθιστη έκρηξη ο κ Γεραπετρίτης προκαλώντας ντελίριουμ στην Τουρκία.

Η γραμμή της Αθήνας

Φυσικά η κυβέρνηση έχει -σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews- στην φαρέτρα της πλήθος επιλογών για να αντιδράσει. Το σίγουρο είναι ότι θα φροντίσει σε κάθε πιθανή τουρκική πρόκληση η απάντηση να είναι εξισορροπημένη ανάλογα με το είδος της πρόκλησης που θα δεχθεί ώστε να αποφευχθούν μοιραία λάθη.

Διαβολομήνες το δίμηνο Σεπτέμβριος - Οκτώβριος

Με ορόσημο υψηλού κινδύνου για ένα πιθανό crash test στο πεδίο το δίμηνο Σεπτέμβριου- Οκτωβρίου

Τρείς είναι οι ημερομηνίες που έχει κυκλώσει η κυβέρνηση.

- Η ψήφιση των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στην Τουρκία μέσα Οκτωβρίου. Αν μάλιστα αποφασίσει να στείλει πλοία στην περιοχή.

- Η πόντιση του καλωδίου από την Γαλλική εταιρία εντός του διμήνου Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου. Με την Τουρκία να προειδοποιεί σύμφωνα με τουρκικές πηγές ότι δεν θα επιτρέψει το παραμικρό αν δεν υπάρξει και η δική της σύμφωνη γνώμη.

«Το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει, πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων αυτών, να επικοινωνεί με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού» φέρεται να μετέφεραν στην Καθημερινή διπλωματικές Τουρκικές πηγές.

Με τον καβγά να έχει ξεσπάσει από το πρωί της Τετάρτης για το αν οι Τούρκοι εννοούν ότι επιθυμούν απλή ενημέρωση ή αν απαιτούν να τους ζητηθεί σχετική άδεια όπως έκαναν στην Κάσο.

Άλλο «ενημέρωση» άλλο «άδεια»

Η ελληνική κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία στις λέξεις «ενημέρωση» ή «άδεια» για προφανείς λόγους. Στην πρώτη περίπτωση δεν υφίσταται σοβαρό θέμα. Στην δεύτερη περίπτωση, όμως, το θέμα αλλάζει.

Σε κάθε περίπτωση η Ελληνική κυβέρνηση ξέρει ότι τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο θα έχει ο Γαλλικός κολοσσός που πλέον διαθέτει το πλειοψηφικό κομμάτι του έργου. Που έχει μπει veto από την Αθήνα; Στο να μην ζητηθεί η άδεια της Τουρκίας. Εξου και οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν παρασκηνιακές ζυμώσεις Γαλλίας- Τουρκίας για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Ισραήλ και καλώδιο «αγριεύουν» τα «ήρεμα νερά»

Την πάγια επιθετικότητα της γείτονος βαραίνουν πλέον δύο νέοι σοβαροί παράγοντες.

-Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε περιοχές τουρκικής επιρροής στη Συρία και

-η εκπεφρασμένη απόφαση Ελλάδας – Λευκωσίας να συνεχιστεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης που διακόπηκε βιαίως τον Ιούλιο του 2024 νοτίως της Κάσου μετά την απόφαση της Τουρκίας να στέλνει πολεμικά πλοία στην περιοχή.

«Casus belli» για την Τουρκία

Και οι δύο παραπάνω παράγοντες παίρνουν την μορφή για την Τουρκία του casus belli. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.

Καιρό τώρα η διαμάχη Ερντογάν- Νετανιάχου έχει πάρει την μορφή «βεντέτας». Αρχικά για την επίθεση στο Ιράν και τον προσεταιρισμό του Αραβικού κόσμου. Μετέπειτα με το veto που έθεσε το Τελ Αβίβ στην αγορά F-35 που λίγο έλειψε να τινάξει στον αέρα την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα παρουσία του Τραμπ που δεν ήξερε ...τίνος το μέρος να πάρει. Με τελευταίο επεισόδιο τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Συρία.

«Για την Τουρκία η Συμμαχία Ελλάδας- Ισραήλ- Κύπρου είναι πραγματικά αιτία πολέμου» λέει κορυφαία διπλωματική πηγή στο Dnews υπενθυμίζοντας τις πολεμικές ιαχές καιρό τώρα των Τουρκικών Μέσων για δήθεν περικύκλωση της Τουρκίας από την ισχυρή Συμμαχία της Ανατολικής Μεσογείου.

Και κάπως έτσι η Ελλάδα μπαίνει στο «μάτι» του κυκλώνα.

Θέμα «γοήτρου» για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Όσο για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου για την Τουρκία παίρνει την μορφή γοήτρου αφού θέλει πάση θυσία να κρατήσει ζωντανό το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Κι ενώ στο μεταξύ οι κινήσεις του Γ. Γεραπετρίτη προς την Λιβύη έχουν στερήσει επί του παρόντος από την Άγκυρα την προσδοκούμενη αναγνώριση του τουρκολυβικού από τη Βουλή της Βεγγάζης

Εκλογικά σενάρια εν μέσω ελληνοτουρκικής έντασης

Η αντιπολίτευση σπεύδει να συνδέσει την νέα ένταση με την προεκλογική περίοδο. Υπό την έννοια ότι η κυβέρνηση είτε θα ποντάρει σε ένα θερμό επεισόδιο για να κάνει πρόωρες εκλογές τον Νοέμβριο συσπειρώνοντας γύρω από ένα εθνικό θέμα τον λαό είτε συντηρώντας την Τουρκική απειλή μέχρι τις εκλογές ποντάροντας στον φόβο για σταθερότητα.

Μεγάλο το ρίσκο

Ωστόσο κανένα από τα δύο παραπάνω χαρτιά δεν φαίνεται πρόθυμη να παίξει η κυβέρνηση σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας. Όχι επειδή δεν θέλει να κερδίσει αλλά διότι ξέρει ότι το ρίσκο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μεγάλο. Και ισοδυναμεί με το να παίζει κανείς με την ..φωτιά. Με απροσδόκητες – πιθανώς- συνέπειες. Και για τη χώρα και για την τύχη της κυβέρνησης.