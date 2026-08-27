Σεπτέμβριος: Η κατάλληλη εποχή για να ανακαλύψετε «άγνωστα» χωριά της Ελλάδας.

Αν κάτι χαρακτηρίζει την Ελλάδα είναι η ιδιαίτερη γεωμορφολογία της, τα καταγάλανα νερά της και τα εντυπωσιακά νησιά που φιλοξενούν τις καλοκαιρινές αναμνήσεις χιλιάδων επισκεπτών. Εκτός όμως από αυτά, φιλοξενεί και χιλιάδες «άγνωστα» χωριά σε κάθε γωνιά της. Το ίδιο και στην Πελοπόννησο.

Για πολλούς το καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά δεν μπορεί να συγκριθεί με το οτιδήποτε άλλο, ωστόσο ο Σεπτέμβρης αποτελεί, ίσως, την κατάλληλη εποχή για ξεκούραστες διακοπές, μακριά από την πολυκοσμία και τους αυξημένους τουριστικούς ρυθμούς.

Πολλά από τα παράλια της χώρας, έχουν καταφέρει να διατηρήσουν άφθαρτο τον αυθεντικό τους χαρακτήρα με το πέρασμα των χρόνων, και ο ένατος μήνας του έτους προσφέρεται για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα.

Ένας από τους προορισμούς που αξίζει να ανακαλύψετε είναι το Κυπαρίσσι στη Λακωνία, ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό φωλιασμένο ανάμεσα στις πλαγιές του Πάρνωνα και το Αιγαίο. Η απόστασή του από τα μεγάλα τουριστικά κέντρα της Πελοποννήσου και της Ελλάδας, είναι μέρος της γοητείας του.

Για να φτάσει κανείς στο σημείο χρειάζεται να οδηγήσει για αρκετή ώρα σε έναν στενό δρόμο, με αρκετές στροφές, ωστόσο η θέα αποζημιώνει κάθε επισκέπτη.

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Κυπαρίσσι – Το «άγνωστο» παραθαλάσσιο χωριό της Πελοποννήσου

Πρόκειται για έναν μικρό παραθαλάσσιο οικισμό στην ανατολική πλευρά της Πελοποννήσου. Ένας τόπος που συνδυάζει το βουνό με τη θάλασσα, δημιουργώντας μοναδικές αντιθέσεις και ένα τοπίο που ξεχωρίζει για την ηρεμία και τη φυσική του ομορφιά.

Είναι χτισμένο στις πλαγιές του Πάρνωνα, με τη θέα να «αγκαλιάζει» το Μυρτώο Πέλαγος και χωρίζεται σε τρεις μικρότερους οικισμούς.

Η Βρύση (δηλαδή το Κυπαρίσσι), η Παραλία και η Μητρόπολη, είναι τα χωριά που απλώνονται στην πλαγιά του βουνού δημιουργώντας τον σημερινό οικισμό.

Οι γειτονιές τους είναι μικρές με παραδοσιακά σπίτια, στενά δρομάκια και αυλές γεμάτες λουλούδια και η αρχιτεκτονική του διατηρεί τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής.

Η αντίθεση που δημιουργείται από το πράσινο στο βουνό με το γαλάζιο της θάλασσας, δημιουργούν μια πραγματικά αξιοζήλευτη εικόνα.

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Οι εντυπωσιακές παραλίες του Κυπαρισσιού

Οι παραλίες του Κυπαρισσιού είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία του τόπου. Τα καθαρά νερά, τα βότσαλα και το φυσικό περιβάλλον δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για κολύμπι και χαλάρωση.

Η Μικρή και η Μεγάλη Άμμος αποτελούν τις δύο ακτές του οικισμού που καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού φιλοξενούν τις αναμνήσεις των ντόπιων και των επισκεπτών τους, ωστόσο το όνομά του είναι σχεδόν παραπλανητικό, αφού οι ακτές τους αποτελούνται, κυρίως, από λευκό βότσαλο.

Παράλληλα, η περιοχή προσφέρεται για περιπάτους και εξερεύνηση, καθώς υπάρχουν όμορφες διαδρομές μέσα στη φύση και σημεία με υπέροχη θέα προς το απέραντο γαλάζιο.

Αυτό που κάνει το Κυπαρίσσι ιδιαίτερο δεν είναι μόνο το τοπίο του, αλλά και η ατμόσφαιρά του.

Ο Σεπτέμβριος αποτελεί τον ιδανικό μήνα για μία εξόρμηση στο χωριό που θυμίζει νησί, καθώς οι θερμοκρασίες είναι ιδανικές για μπάνιο και ο αυξημένος τουρισμός – για τα δεδομένα του – έχει πλέον υποχωρήσει.

Το Κυπαρίσσι δεν είναι ένας προορισμός για όσους αναζητούν έντονη νυχτερινή ζωή ή ατελείωτες επιλογές διασκέδασης. Αντίθετα, ένα μέρος για να αισθανθείτε την απόλυτη ηρεμία και τη γαλήνη της φύσης.