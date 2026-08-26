Ο σκόπελος του Πάσχα στις 2/5, οι διερευνητικές και το… σούβλισμα του αρνιού, αλλά και ο Μάιος που είναι… γουρλής για τη Νέα Δημοκρατία!

Εδώ ο παπάς εκεί ο παπάς που είναι ο παπάς; Μόλις κάηκε το σενάριο των πρόωρων για τον Σεπτέμβριο άρχισε η αναζήτηση της κρίσιμης ημερομηνίας εκλογών όσο πιο κοντά γίνεται στον Μάιο!

Και βρέθηκε. Η επικρατέστερη ημερομηνία των εκλογών κρίνεται για πολλούς κυβερνητικούς -και για πολλούς λόγους- η Κυριακή των Βαΐων. Ήτοι η 25η Απριλίου του 2027.

Κυκλώστε την ημερομηνία και κρατήστε την. Στο Μαξίμου πάντως την έχουν κυκλώσει, όπως έχει αποκαλύψει το Dnews από τις 3 Ιανουαρίου (ΕΔΩ) με τίτλο «Πότε θα γίνουν οι εκλογές αν βγει ο σχεδιασμός Μητσοτάκη», στις 19 Ιανουαρίου (ΕΔΩ) με τίτλο «Οριστικό: Δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος-Παραδοχή μη ύπαρξης αυτοδυναμίας», αλλά και στις 22 Απριλίου (ΕΔΩ) με τίτλο «Σπριντ ή Μαραθώνιος οι εκλογές;».

Γιατί προκρίνεται η Κυριακή των Βαΐων

Η 25η Απριλίου δεν είναι γραμμένη στην «πέτρα» αλλά όπως θα καταλάβετε στην συνέχεια όποια άλλη ημερομηνία από εκεί και πέρα σκοντάφτει σε πολλές δυσκολίες.

Ο πρώτος και βασικός λόγος είναι ότι το Πάσχα φέτος πέφτει στις 2 Μαΐου. Που σημαίνει ότι οι δύο Κυριακές 2 και 9 Μαΐου είναι απαγορευτικές. Διότι μετά το σουβλιστό αρνί δύσκολα στέκεσαι στην ουρά να ψηφίσεις.

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Ο «σκόπελος» του Πάσχα που πέφτει στις 2 Μαΐου

..Ενώ αν έχεις πρώτα ψηφίσει και μετά φύγεις για το χωριό να σουβλίσεις είναι διαφορετικά. Αν δε, δεν προκύψει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή θα πάρουν οι σούβλες φωτιά. Διότι το μόνο θέμα συζήτησης θα είναι ποιος θα κερδίσει στις β΄ εκλογές. Οι οποίες το πιθανότερο είναι να διεξαχθούν στις 30 Μαΐου. Πέντε εβδομάδες μετά καθώς η εβδομάδα των Παθών του Ιησού και η Ανάσταση είναι θρησκευτική εορτή και συνεπώς αδιαπραγμάτευτη.

Εβδομάδα των Παθών και διερευνητικές…

Τώρα θα σκεφτεί κανείς ότι μεταξύ τσουγκρίσματος των κόκκινων αυγών και της σούβλας οι πολιτικοί θα κληθούν να κάνουν διερευνητικές… «Δεν είναι πρόβλημα» απαντούν κυβερνητικοί παράγοντες καθώς επί της ουσίας διερευνητικές δεν θα υπάρξουν. Μόνο για τα προσχήματα θα γίνουν και αυτές με συνοπτικές διαδικασίες αφού κανένα κόμμα δεν έχει σκοπό να συνεργαστεί με κανέναν. Τουλάχιστον με τα δημοσκοπικά δεδομένα που γνωρίζουμε τώρα.

Προλαβαίνουν και γ΄ εκλογικό γύρο

Η Κυριακή των Βαΐων έχει και ένα ακόμη πλεονέκτημα.

Αν (λέμε αν) χρειαστούν και τρίτες εκλογές θα υπάρχει ο χρόνος να διεξαχθούν. Τσίμα - τσίμα στις 27 Ιουνίου. Μια ανάσα πριν από την έναρξη της Ελληνικής Προεδρίας. Η οποία μπορεί να παρουσιάζεται ως «μπαμπούλας» προς τους ψηφοφόρους, αλλά οι ψηφοφόροι δεν είναι βέβαιον ότι θα «σκιαχτούν». Άσε που θα έχουν φύγει και πολλοί νέοι (πολλοί από τους οποίους ψηφίζουν ανατρεπτικά) για τουριστική σαιζόν.

«Γουρλής» ο Μάιος

Ένα ακόμη καταλυτικό επιχείρημα πολλών κυβερνητικών είναι ότι οι μήνες από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο θεωρούνται εκλογικά «γουρλήδες» για την σημερινή Ν.Δ.

-7 Ιουλίου του ‘19 κέρδισε για πρώτη φορά η Ν.Δ. και έγινε πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης.

-Μάιο και Ιούνιο του ΄23 κέρδισε δύο φορές εθνικές εκλογές η Ν.Δ δίνοντας στον Κ. Μητσοτάκη την ευκαιρία να κυβερνήσει άλλη μια τετραετία.

Τώρα κατά πόσο ισχύουν οι προκαταλήψεις σε θέματα εκλογών δεν το ξέρω. Αλλά για κάποιους στο Μαξίμου φαίνεται να παίζει τον ρόλο του.

Τα μειονεκτήματα της α΄ κάλπης τον Μάιο

Ανοιχτό φυσικά είναι και το σενάριο να στηθούν οι α΄ κάλπες δύο εβδομάδες μετά το Πάσχα. Στις 16 Μαΐου. Εκ πρώτης η ημερομηνία φαίνεται λογική και καλή. Με δύο μειονεκτήματα. Ότι αν χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές (που είναι το πιθανότερο) η πιο άνετη και διαθέσιμη Κυριακή 20η Ιουνίου πέφτει πάνω στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Αν ο Β΄ γύρος γίνει μία εβδομάδα νωρίτερα στις 13 Ιουνίου οι ημερομηνίες θα είναι ασφυκτικές. Αν πάνε μία Κυριακή αργότερα στις 27 Ιουνίου θα έρθουν και πάλι τσίμα- τσίμα με την Προεδρία. Και χωρίς αυτή τη φορά να υπάρχει χρόνος για γ΄ εκλογές εάν δεν βγαίνει άκρη για τον σχηματισμό κυβέρνησης.