Γιατί ο πρωθυπουργός «έχει κυκλώσει» την 25η Απριλίου 2027.

Η πληροφορία είναι απολύτως ασφαλής: Ο πρωθυπουργός «έχει κυκλώσει» την Κυριακή των Βαΐων του επόμενου έτους ως το χρόνο που κατά τον ίδιο θα πρέπει να στηθούν οι επόμενες εθνικές κάλπες!

Πότε είναι η Κυριακή των Βαΐων του επόμενου έτους;

Στις 25 Απριλίου 2027 -το Πάσχα του χρόνου εορτάζεται στις 2 Μαΐου. Θεωρεί πιθανόν πως μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα θα εξαντληθούν οι διερευνητικές εντολές για το σχηματισμό κυβέρνησης και θα προκηρυχθούν νέες εκλογές πιθανότατα για τις 23 Μαΐου 2027.

Αυτά είναι τα σχέδια του πρωθυπουργού. Αν και ο ...Θεός γελάει όχι μόνο όταν κάνουν σχέδια οι άνθρωποι, αλλά ενίοτε και οι ...πρωθυπουργοί!

Β.Σκ.