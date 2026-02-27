Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω των κινητοποιήσεων για τα Τέμπη.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν σε περίπου 90 πόλεις αύριο, Σάββατο, για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία στα Τέμπη, με τους 57 νεκρούς, ενώ έχει προκηρυχθεί απεργία.

Εργατικά κέντρα πολλών πόλεων έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία, όπως και η ΑΔΕΔΥ, ενώ το ΠΑΜΕ και η ΓΣΕΕ απηύθυναν κάλεσμα για συμμετοχή των εργαζομένων στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Οι εργαζόμενοι στα πλοία και τα τρένα θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία. Με στάσεις εργασίας θα συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στο τραμ και το μετρό.

5.000 αστυνομικοί επί ποδός στην Αθήνα - Κλείνουν σταθμοί του μετρό

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και συνολικά περίπου 90 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Στην Αθήνα, περίπου 5.000 αστυνομικοί θα είναι επί ποδός, ενώ drones θα μεταδίδουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ. Δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας θα κλείσουν, όπως και σταθμοί του μετρό.

Συγκεκριμένα, από τις 09:00 το πρωί με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. θα είναι κλειστοί οι σταθμοί του μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Το συλλαλητήριο στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα, στις 12:00. Την ίδια ώρα θα γίνει συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στην Πάτρα, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00, στην πλατεία Γεωργίου.

Στη Λάρισα, ο Εμπορικός Σύλλογος αποφάσισε να κλείσουν τα καταστήματα τις ώρες 11:30- 14:00, ενώ τις ίδιες ώρες θα κάνει στάση εργασίας ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ταξί. Τα καταστήματα εστίασης θα κλείσουν τις ώρες 11:00-14:00, με απόφαση του αντίστοιχου Συνδέσμου. Στις 12:00 θα γίνει η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, ενώ στις 19:00 στο ίδιο σημείο φορείς πραγματοποιούν συναυλία.

Κάλεσμα από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών έχει απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις του Σαββάτου.

«Ο Σύλλογός μας απευθύνει πλατύ κάλεσμα σε κάθε πολίτη, σε κάθε εργαζόμενο και σε κάθε νέα και νέο, κάθε γονέα, να πλημμυρίσουν τους δρόμους αυτό το Σάββατο 28/2. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τα Εργατικά Κέντρα, τα σωματεία εργαζομένων, τους συλλόγους γονέων, φοιτητών, μαθητών και τους μαζικούς φορείς σε ένα κοινό μέτωπο ενάντια στη συγκάλυψη και τη λήθη», τονίζει σε ανακοίνωση ο Σύλλογος.

«Με την κύρια δίκη να ξεκινά στις 23 Μαρτίου, ο αγώνας μας για να αποκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες και όλοι οι ένοχοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, είναι πιο κρίσιμος από ποτέ. Τα Τέμπη δεν ήταν μια “κακιά στιγμή”, αλλά έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή», συμπληρώνει.

«Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο, για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη! Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!», καταλήγει ο Σύλλογος, απευθύνοντας κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.

Δεμένα πλοία, σταματούν τα τρένα - Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

Το Σάββατο τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια, καθώς η ΠΝΟ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία. Οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο επίσης θα κάνουν 24ωρη απεργία.

Με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ και η ΟΙΛΕ προκήρυξε 24ωρη απεργία για τους εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού τομέα. Την ίδια απόφαση πήρε και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας.

Οι εργαζόμενοι στον Ηλεκτρικό και το τραμ συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις με στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη. Οι εργαζόμενοι στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα κάνουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00.

Οι ώρες αναχώρησης των τελευταίων συρμών του Ηλεκτρικού

από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια του τραμ

Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):