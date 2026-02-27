Ο Trannos, διηγήθηκε στον Φάνη Λαμπρόπουλο την ιστορία από όταν βρέθηκε να είναι συνεπιβάτης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Στην Αγκαλιά του Φάνη», βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου ο Trannos, όπου μεταξύ άλλων διηγήθηκε στον Φάνη Λαμπρόπουλο την ιστορία από όταν είχε βρεθεί σε κοινή πτήση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο γνωστός τράπερ, αποκάλυψε πως βρέθηκαν στις μπροστινές θέσεις του αεροσκάφους και συνομίλησαν για μερικά λεπτά.

Μιλώντας για εκείνο το ταξίδι ο Trannos εξήγησε: «Τρέχουμε εκείνη την ημέρα να προλάβουμε την πτήση για το Ηράκλειο, όπου τραγουδούσα. «Προλάβατε γιατί περιμένουμε και τον τελευταίο», μας είπαν. Λέει «Είναι κάποιος διάσημος». Εγώ ήμουν την πρώτη θέση και κάνω έτσι να δω και βλέπω τον πρωθυπουργό», αποκάλυψε ο τράπερ και στη συνέχεια μοιράστηκε με τον Φάνη Λαμπρόπουλο την ερώτηση που δέχτηκε από τον πρωθυπουργό:

«Τον βλέπω με χαμόγελο, λέω αποκλείεται κάποιον άλλον κοιτάει, και έρχεται και μου λέει «Γιατί βρίζετε στα τραγούδια;» Και του λέω «όχι κύριε πρωθυπουργέ, καμία σχέση». Τι να σου πω, μου ευχήθηκε καλή επιτυχία, δώσαμε χέρια, όλα καλά. Εγώ δεν ασχολούμαι με την πολιτική, αλλά τον ξέρω τον πρωθυπουργό».

Στο τέλος, ο γνωστός τράοπερ, πρόσθεσε: «Εγώ έστειλα στην μάνα μου: «όταν φτάσω θα σου στείλω ότι όλα καλά», κατάλαβες…».

