Το σχόλιο της Κατερίνας Καινούργιου για την δημοσίευση της Ιωάννας Τούνη.

Η πρόσφατη δημοσίευση της Ιωάννα Τούνης σχολιάστηκε σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα», με την Κατερίνα Καινούργιου να εκφράζει την άποψή της σχετικά με τα όσα έγραψε η γνωστή Influencer.

Συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη το μεσημέρι της Πέμπτης, ανέβασε ένα βίντεο στο Tik Tok μέσα από το οποίο μοιράστηκε τη σκέψη της όσο πόζαρε στο φακό σε έρημο της Σαουδικής Αραβίας: «Μικρή νόμιζα ότι η αγαπημένη μου εποχή είναι το καλοκαίρι. Έπειτα ανακάλυψα ότι αν έχεις λεφτά μπορείς να ταξιδεύεις σε μέρη που είναι πάντα καλοκαίρι. Τώρα η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά», έγραψε χαρακτηριστικά.

{https://www.tiktok.com/@j.touni/video/7611092435829050646}

Το πρωί της Παρασκευής προβλήθηκε στην εκπομπή το σχετικό απόσπασμα οπότε και η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε ως εξής: «Έχω γνωρίσει στη ζωή μου ανθρώπους πάρα πολύ πλούσιους, αυτοί οι άνθρωποι όμως δεν φορούσαν καν ρολόι, ούτε έκαναν επίδειξη στο οτιδήποτε... Δυστυχώς όμως έχω γνωρίσει στη ζωή μου ανθρώπους νεόπλουτους, αυτή είναι η κατηγορία που σιχαίνομαι… Για μένα αυτή είναι η χειρότερη κατηγορία ανθρώπων. Δεν βάζω την Ιωάννα σε καμία από τις δύο κατηγορίες».

Και συνέχισε: «Κανένας πολύ πλούσιος δεν επιδεικνύει τη χλιδή του γιατί δεν θέλει να προκαλεί και δεν θέλει να κάνει τον δίπλα να νιώσει μειονεκτικά. Η Ιωάννα, που έχει ένα κοινό που την ακολουθεί πιστά και την αγαπάει, και το κοινό την έχει φτάσει σε αυτό το σημείο για να βγάλει χρήματα, δεν ξέρω πού απευθύνθηκε και αν ήθελε να πει κάτι άλλο. Νομίζω ότι, επειδή έχει ξεκινήσει από πολύ χαμηλά, θα ‘πρεπε να ξέρει ότι η πρόκληση είναι ό,τι χειρότερο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ολοκληρώνοντας τη σκέψη της η Κατερίνα Καινούργιου πρόσθεσε: «Θαυμάζω τους ανθρώπους που είναι αυτοδημιούργητοι, βλέπω ιστορίες πολύ επιτυχημένων, που έχουν βγάλει δισεκατομμύρια, που λένε πώς ξεκίνησαν απ’ το μηδέν. Αυτό έχει πολύ μεγάλη διαφορά με το να επιδεικνύεις έναν προσωρινό πλούτο. Σε λίγα χρόνια μπορεί όλα αυτά να ανατραπούν. Εμένα όλο αυτό μου κάνει περιττό και προκλητικό. Την έχω επαινέσει για τα λεφτά της, μπράβο που τα έβγαλε, δεν τα έκλεψε, αλλά η πρόκληση είναι περιττή».

Από πλευράς της η Δάφνη Μπόκοτα συμπλήρωσε: «Αυτό με τα λεφτά είναι λίγο αντιαισθητικούλι, έτσι; Ήθελα να πω ότι δεν αγοράζονται τα καλοκαίρια. Μπορείς να τα περάσεις υπέροχα και πολύ φτωχικά, και μπορείς να περάσεις απαίσια στα αγορασμένα καλοκαίρια…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgpnfambwka9?integrationId=40599y14juihe6ly}