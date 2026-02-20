Αισθητή ήταν η απουσία της Κατερίνας Καινούργιου από την κοπή της πίτας του σταθμού.

Η Κατερίνα Καινούργιου, το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, στην έναρξη της εκπομπής «Super Κατερίνα», εξήγησε τον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να απέχει από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Alpha.

Ειδικότερα, η γνωστή παρουσιάστρια που διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της τόνισε πως παρακολούθησε τους συνεργάτες και συναδέλφους της να διασκεδάζουν, μέσα από τα social media ωστόσο η ίδια δεν μπόρεσε να δώσει το «παρών».

Όπως εξήγησε, λόγω της εγκυμοσύνης της επιλέγει να αποφεύγει τις συναθροίσεις, καθώς απομένει λίγο καιρός μέχρι να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι:

«Έμαθα χθες στην πίτα του Alpha έκλεψε την παράσταση η ομάδα μου! Εγώ σας έβλεπα μέσα από τα social, προσέχω λίγο οπότε… ξέρετε. Πολύ θα ήθελα να είμαι και εγώ δίπλα σας, δυστυχώς δεν τα κατάφερα, αλλά αποφεύγω συναθροίσεις με πάρα πολύ κόσμο. Όλοι το καταλαβαίνουν και στο κανάλι, εντάξει. Λίγο κοιμόμαστε νωρίς τώρα. Ενάμισης μήνας έμεινε».

