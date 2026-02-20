Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Νέο επεισόδιο, απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Η Μελισσάνθη καταρρέει όταν μαθαίνει τα νέα της Ιουλίας, η Ιουλία αγνοεί τη νέα συμμαχία που στήνεται πίσω από την πλάτη της, η Ασπασία κάνει μια γνωριμία που θα της αλλάξει τη ζωή, η Πολυξένη απομακρύνεται από τη Μάρθα και η Μαγδαληνή μπαίνει σε επικίνδυνες διαδρομές.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:00 - 34ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη καταρρέει σωματικά και ψυχικά, καθώς η ζήλια για την εγκυμοσύνη της Ιουλίας, ο φόβος του εκβιασμού και η αιφνίδια εμφάνιση του Άγγελου στο σπίτι την φέρνουν αντιμέτωπη με τα όριά της και με συναισθήματα που δεν μπορεί πια να κρύψει από τον Απόστολο.

Η Ιουλία, πιο ήρεμη αλλά και πιο αποφασισμένη, προσπαθεί να προστατεύσει την καθημερινότητά της και τη Μαριέττα από την τοξική επιρροή της Ευανθίας, δείχνοντας έμπρακτα την ανάγκη της για ανεξαρτησία.

{https://www.youtube.com/watch?v=_JH4BWuZijw}

Η Ασπασία παλεύει να κρατήσει όρθιο το μαγαζί «Νούφαρα» μέσα σε οικονομικές δυσκολίες, επαγγελματικές συγκρούσεις και την ενόχληση που της προκαλεί η στάση του Λεωνίδα αλλά μια νέα γνωριμία έρχεται να της αλλάξει τη ζωή ενώ στην Καλαμάτα ο Σταύρος και η Δέσποινα επιλέγουν ένα δρόμο χωρίς επιστροφή.

Η Πολυξένη κάνει ένα καθοριστικό βήμα, εγκαταλείποντας το σπίτι της Μάρθας για να ζήσει με τον Ηλία, την ίδια στιγμή που εκείνος κινεί παρασκηνιακά νήματα για να την επιβάλει ως νέα πρωταγωνίστρια, χωρίς η ίδια να έχει επίγνωση του κόστους.

Παράλληλα, η Μαγδαληνή μπαίνει άθελά της σε επικίνδυνες διαδρομές, καθώς η επίσκεψη της Αλεξίας και όσα ακούει για τις δουλειές του Πέτρου ξυπνούν υποψίες που απειλούν να σκιάσουν τον επικείμενο γάμο της με τον Οδυσσέα.

Η Μελισσάνθη καταρρέει:

{https://www.youtube.com/watch?v=pJ3lJW800V0}

Η Ευανθία γνωρίζει τη Λέλα:

{https://www.youtube.com/watch?v=RD6Xoj7zGHA}

Ο Στέλιος μπαίνει στη ζωή της Ασπασίας:

{https://www.youtube.com/watch?v=gsAIGwcpxd8}