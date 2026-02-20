Ο Μενέλαος και η Αλεξάνδρα πρόκειται να βραβευτούν για την προσφορά τους στην επιστήμη και την τέχνη. Μόνο που μια μεγάλη έκπληξη περιμένει τους πάντες…

Λόγω μιας παρανόησης, ο Σύλλογος που οργανώνει τη βράβευση, καλεί εκεί την Φωτούλα (Δήμητρα Στογιάννη), την ξαδέλφη της Αντωνίας και λαϊκή τραγουδίστρια (και λαϊκή σε όλα της), να τραγουδήσει

! Όλοι πασχίζουν απεγνωσμένα να αποτρέψουν την πανωλεθρία που βλέπουν να έρχεται, όμως η Φωτούλα ετοιμάζει ακάθεκτη το ρεπερτόριο!

Όταν το ποτήρι ξεχειλίζει, η Αλεξάνδρα βάζει τα πράγματα στη θέση τους, όπως μόνο εκείνη ξέρει. Ωστόσο μια ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη καραδοκεί…Τι είναι αυτό που θα τους κάνει όλους να θέλουν διακαώς να τραγουδήσει η Φωτούλα στην τελετή; Θα τους κάνει τη χάρη η εκρηκτική Γιαννιώτισσα, μετά από όσα προηγήθηκαν;

{https://www.youtube.com/watch?v=ujGZ4kVizNI}