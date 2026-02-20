Η τέχνη του να μαθαίνει κανείς μόνος του είναι πολύ σημαντική.

Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι κάποιοι άνθρωποι λύνουν προβλήματα με τρόπους που φαίνονται… λίγο διαφορετικοί; Κι όμως, πολλοί από αυτούς δεν έχουν τελειώσει καν το πανεπιστήμιο. Ή ίσως γνωρίζετε κάποιον που έμαθε μόνος του προγραμματισμό στο YouTube, σε αντίθεση με κάποιον φίλο σας, που σπούδασε επιστήμη υπολογιστών.

Η απάντηση είναι απλή, μαθαίνουν λόγω της περιέργειάς τους, όχι μέσω βιβλίων ή σε κάποια τάξη. Και η ψυχολογία το επιβεβαιώνει. Οι αυτοδίδακτοι μαθητές αναπτύσσουν έναν τρόπο σκέψης που τους επιτρέπει να προσαρμόζονται και να καινοτομούν, όπου η τυπική εκπαίδευση συχνά αποτυγχάνει.

Κανένα βιβλίο δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για την πραγματική ζωή. Το να παλεύεις με την ανία και την αβεβαιότητα, με το πτυχίο στο χέρι, διδάσκει περισσότερα για τη δημιουργηκότητα αλλά και τις προσλαμβάνουσες που μπορεί να πάρει κανείς από οποιοδήποτε μάθημα.

Η ψυχολογία λέει ότι η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση δημιουργεί «προσαρμοστική εμπειρογνωμοσύνη». Έναν τρόπο σκέψης δηλαδή, που δεν περιορίζεται σε προκαθορισμένα μοτίβα, όπως οι μαθητές που ακολουθούν παραδοσιακά προγράμματα.

8 τρόποι με τους οποίους οι αυτοδίδακτοι σκέφτονται διαφορετικά