Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι κάποιοι άνθρωποι λύνουν προβλήματα με τρόπους που φαίνονται… λίγο διαφορετικοί; Κι όμως, πολλοί από αυτούς δεν έχουν τελειώσει καν το πανεπιστήμιο. Ή ίσως γνωρίζετε κάποιον που έμαθε μόνος του προγραμματισμό στο YouTube, σε αντίθεση με κάποιον φίλο σας, που σπούδασε επιστήμη υπολογιστών.
Η απάντηση είναι απλή, μαθαίνουν λόγω της περιέργειάς τους, όχι μέσω βιβλίων ή σε κάποια τάξη. Και η ψυχολογία το επιβεβαιώνει. Οι αυτοδίδακτοι μαθητές αναπτύσσουν έναν τρόπο σκέψης που τους επιτρέπει να προσαρμόζονται και να καινοτομούν, όπου η τυπική εκπαίδευση συχνά αποτυγχάνει.
Κανένα βιβλίο δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για την πραγματική ζωή. Το να παλεύεις με την ανία και την αβεβαιότητα, με το πτυχίο στο χέρι, διδάσκει περισσότερα για τη δημιουργηκότητα αλλά και τις προσλαμβάνουσες που μπορεί να πάρει κανείς από οποιοδήποτε μάθημα.
Η ψυχολογία λέει ότι η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση δημιουργεί «προσαρμοστική εμπειρογνωμοσύνη». Έναν τρόπο σκέψης δηλαδή, που δεν περιορίζεται σε προκαθορισμένα μοτίβα, όπως οι μαθητές που ακολουθούν παραδοσιακά προγράμματα.
8 τρόποι με τους οποίους οι αυτοδίδακτοι σκέφτονται διαφορετικά
- Οι αυτοδίδακτοι μαθαίνουν να νιώθουν άνετα στο «δεν ξέρω ακόμα». Η δυσκολία δεν τρομάζει, είναι το ίδιο το καύσιμο για τη μάθηση.
- Βλέπουν μοτίβα, όχι βήματα. Η σύνδεση ιδεών από διαφορετικούς κόσμους γίνεται δεύτερη φύση τους. Ένα πρόβλημα προγραμματισμού μπορεί να συνδεθεί με μουσική ή σχεδίαση κι αυτό τους δίνει προβάδισμα.
- Δεν χρειάζονται σαφείς απαντήσεις. Η ζωή δεν είναι τεστ, και οι αυτοδίδακτοι το ξέρουν.
- Αμφισβητούν τα πάντα. Πάντα αναρωτιούνται «γιατί;» και «τι θα γινόταν αν;». Χωρίς καθηγητές ή βιβλία να τους πουν τι να κάνουν, γίνονται οι πιο αυστηροί και ταυτόχρονα οι πιο περίεργοι κριτές του εαυτού τους.
- Μαθαίνουν από τα προβλήματα. Ξεκινάνε από αυτό που θέλουν να φτιάξουν ή να καταλάβουν και δουλεύουν προς τα πίσω. Αυτό κάνει τη μάθηση πρακτική, άμεση και βαθιά.
- Η αποτυχία είναι δεδομένα, όχι ήττα. Κάθε λάθος είναι πληροφορία. Τα πάντα είναι ένα νέο βήμα προς τη λύση.
- Χτίζουν πλέγματα, όχι σκάλες. Η γνώση έρχεται σταδιακά. Συνδέουν ιδέες και δημιουργούν λύσεις.
- Θέλουν να καταλάβουν το «γιατί» και όχι μόνο να πάρουν τη σωστή απάντηση. Αυτή η βαθιά κατανόηση τους, δίνει ευελιξία στο να εφαρμόζουν τη γνώση σε κάθε πρόκληση.