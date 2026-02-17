Όσα πρέπει να ξέρουν οι στρατεύσιμοι για το νέο καθεστώς θητείας, ποιοι θα λαμβάνουν 100 ευρώ μηνιαίως και ποιοι καλούνται να διακόψουν την αναβολή τους εν μέσω σπουδών.

Από την Α ΕΣΣΟ 2026 ενεργοποιούνται οι αλλαγές στην θητεία όπως προέβλεπε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας φέρνοντας σημαντικές ανακατατάξεις και νέα δεδομένα τόσο στο πλαίσιο της θητείας, όσο και στις αναβολές και την εξαγορά. Σύμφωνα με το Υπουργείο οι αλλαγές που έγιναν πλέον νόμος του κράτους στοχεύουν στην καλύτερη κατανομή προσωπικού, την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων και τη μεγαλύτερη σαφήνεια για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των στρατευσίμων.

Τι ισχύει για την κλήση και κατάταξη των στρατευσίμων

Η κατάταξη των στρατευσίμων θα γίνεται πλέον τέσσερις φορές το χρόνο, τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο. Η κατάθεση δελτίου απογραφής θα γίνεται στο 17ο έτος (Β’ Λυκείου) αντί του 18ου, ενώ η κλήση για κατάταξη θα γίνεται στο 18ο έτος, αντί του 19ου, με τις κλήσεις Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου να αφορούν αποφοίτους Γ’ Λυκείου.

Στρατιωτική θητεία: Ποιοι υπηρετούν 12 και ποιοι 9 μήνες - Τι αλλάζει στην μηνιαία αποζημίωση

Η θητεία παραμένει 12μηνη, με μειωμένη 9μηνη για όσους υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων, στην Κύπρο, στην Προεδρική Φρουρά και για τους Πρωτόκλητους. Παράλληλα προβλέπεται μειωμένη θητεία 9 μηνών για όσους κατατάσσονται στα 18 χωρίς αναβολή. Η μηνιαία αποζημίωση αυξάνεται σημαντικά για όσους υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές: από 8,80€ σε 100€ για Έβρο και νησιά Ανατολικού Αιγαίου, ενώ η ενδοχώρα λαμβάνει 50€.

Σφίγγει ο κλοιός για αναβολές λόγω σπουδών

Το πλαίσιο χορήγησης αναβολών σπουδών και στρατεύσιμων εξωτερικού αυστηροποιείται. Η διάρκεια αναβολής για σπουδές ΑΕΙ μειώνεται στο ν+2 έτη, για υποψήφιους διδάκτορες στο 30ό έτος και για σχολές Ανωτέρας Επαγγελματικής Κατάρτισης στο 22ο έτος. Καταργούνται αναβολές για ιατρική ειδικότητα, διαπρεπείς επιστήμονες ή υποψηφίους βουλευτές/ευρωβουλευτές. Ειδικότερα, αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται σε κατάταξη είναι:

Μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (Ημερησίων ή Εσπερινών), Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ή Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

Σπουδαστές Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων

Εγγεγραμμένοι για φοίτηση σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή σε προγράμματα σπουδών πρώτου ή δευτέρου κύκλου και σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ)

Εγγεγραμμένοι για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Τα όρια ηλικία καθορίζονται ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και αυξάνονται κατά δύο έτη για όσους έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία ή σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Ειδικότερα:

ΕΠΑΛ: έως 21 έτη

ΣΑΕΚ: έως 22 έτη

ΑΕΙ: έως 25 έτη (26 για πενταετούς φοίτησης, 27 για εξαετούς)

Διδακτορικοί: έως 30 έτη

Σε 3 φάσεις η εκπαίδευση: Οι επιλογές που έχουν οι στρατεύσιμοι

Η βασική εκπαίδευση διαρκεί 10 εβδομάδες, περιλαμβάνοντας αρχική εκπαίδευση, ορκωμοσία και εκπαίδευση μαχητή με εξομοιωτές βολών, χειρισμό drone και δεξιότητες πρώτων βοηθειών και πολιτικής προστασίας. Ακολουθούν 4 εβδομάδες ειδική εκπαίδευση για 34 ειδικότητες και 21 δεξιότητες και 12 εβδομάδες επιχειρησιακής εκπαίδευσης σε μονάδες υψηλής ετοιμότητας, με έμφαση στον Έβρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Μετά τους έξι μήνες:

Η 9μηνη θητεία προβλέπει παραμονή στην παραμεθόριο.

Η 12μηνη θητεία παρέχει μετάθεση πλησίον του τόπου συμφερόντων του στρατεύσιμου.

Απαλλαγές, αναβολές και εξαγορά στρατιωτικής θητείας: Όλες οι αλλαγές

Η εξαγορά θητείας μετατίθεται στο 40ο έτος (από 33ο προηγουμένως) με κόστος 1.500€/μήνα αντί 810€/μήνα. Ιδιαίτερα για ζητήματα ψυχικής υγείας και νοσήματα, για τα οποία πάνω από 30.000 κληρωτοί είχαν ζητήσει απαλλαγή τα τελευταία τρία χρόνια, η νέα ρύθμιση απαιτεί πλέον γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο και όχι από ιδιώτη ιατρό. Οι ψυχιατρικές αναβολές χορηγούνται πλέον με αυστηρότερα κριτήρια και χρονικό όριο πενταετίας.

Εφεξής, η γνωμάτευση γίνεται πλέον μόνο από γιατρό του ΕΣΥ και όχι από ιδιώτη, ενώ η αναβολή κατάταξης μπορεί να φτάσει έως 5 έτη, με επανεξέταση μετά την πενταετία. Η οριστική απαλλαγή εκδίδεται από ειδική διακλαδική ψυχιατρική επιτροπή, με βάση ΚΕΠΑ, ψυχομετρικά τεστ ή εκούσια νοσηλεία. Ακόμη και για καταστάσεις όπως αυτισμός ή σύνδρομο Asperger, προβλέπεται ετήσια επανεξέταση.

Παράλληλα, για τους ανυπότακτους, υπάρχει κίνητρο τακτοποίησης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης ώστε να καταταγούν εντός 2ετίας χωρίς κυρώσεις.

Τέλος η θητεία για τα άτομα με αυτισμό

Να σημειωθεί ότι εφεξής για τα άτομα με αυτισμό τουλάχιστον 67% προβλέπεται η απαλλαγή στράτευσής τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 179 του νόμου 5265/2026 «τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εφ’ όρου ζωής τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή άτομα τα οποία έχουν διαγνωστεί με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), που υποβάλλουν μαζί με το δελτίο απογραφής σχετική γνωμάτευση, ανεξαρτήτως της εμπρόθεσμης ή μη κατάθεσης του δελτίου απογραφής και της φύσης της πάθησης,απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης για λόγους υγείας από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία,σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 181.»

Τα δικαιολογητικά για την απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης είναι τα κάτωθι:

α) Για την υπαγωγή στις περ. δ) έως και στ) της παρ. 1 του άρθρου 181 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση.

β) Για την υπαγωγή στις περ. ζ) και η) του άρθρου 181, εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση, επιπλέον:

βα) Αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ανάθεσης της αποκλειστικής γονικής μέριμνας ή επιμέλειας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία δηλώνει ότι η κατανομή της γονικής μέριμνας ή επιμέλειας, όπως αυτή προκύπτει από την κατατιθέμενη δικαστική απόφαση, δεν έχει μεταβληθεί και

ββ) σε περίπτωση θανάτου ή κήρυξης του άλλου γονέα σε αφάνεια, ληξιαρχική πράξη θανάτου ή αντίγραφο αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, αντίστοιχα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία δηλώνει ότι δεν του έχει αφαιρεθεί με δικαστική απόφαση η άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ