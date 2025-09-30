Τι θα ισχύει για τη χορήγηση αναβολής για τη στρατιωτική θητεία λόγω σπουδών.

Αυστηρότερο πλαίσιο για τη χορήγηση αναβολής, αλλά και για την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας προβλέπει το νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις.

Παρουσιάζοντας τις αλλαγές, ο Νίκος Δένδιας έκανε εκτενή αναφορά στις απαλλαγές από τη στρατιωτική θητεία και τους ανυπότακτους. «Έχει στηθεί μια χαριτωμένη “φάμπρικα” που 35.500 δεν έχουν στρατευθεί την τελευταία τριετία επικαλούμενοι ψυχολογικά προβλήματα. Και επίσης 38.890 έχουν αποφασίσει και είναι ανυπότακτοι στο εξωτερικό. Μιλάμε για 20 ταξιαρχίες όταν η πατρίδα αντιμετωπίζει δεκαπλάσια απειλή. Αυτό, με συγχωρείτε, δεν μπορούμε να το αφήσουμε και δεν θα κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Ξέρω ότι υπάρχει πολιτικό κόστος, το προσλαμβάνω, το καταλαβαίνω, αλλά δεν γίνεται έτσι», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Δεν είναι ανόητοι αυτοί που φοράνε την τιμημένη στολή του Έλληνα στρατιώτη και πάνε στα σύνορα και ευφυείς αυτοί που μεταφέρουν χαρτιά ιδιωτών και απαλλάσσονται. Μάλιστα, υπάρχει και αυξητική τάση στην “κοπάνα”. Αυστηροποιούμε λοιπόν το πλαίσιο της χορήγησης των αναβολών: θα δίνουμε έως 5 χρόνια με προσκόμιση επιμελητή Α΄ ή Α΄ διευθυντή δημόσιου νοσοκομείου, όχι οποιουδήποτε ψυχολόγου. Και τελική κρίση μετά τη λήξη της πενταετίας με προσκόμιση γνωμάτευσης από το ΚΕΠΑ», υπογράμμισε.

Ταυτόχρονα, αυστηροποιείται το πλαίσιο για τους κατοίκους εξωτερικού και την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας. «Σήμερα είναι το 33ο έτος με 900 ευρώ το μήνα. Να με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Κάποιος να είναι στο εξωτερικό και να αμείβεται πλουσιοπάροχα και κάποιος να υπηρετεί εδώ. Δεν είναι έτσι», σχολίασε ο Νίκος Δένδιας. «Αλλάζουμε το όριο, πάμε στα 40 χρόνια, αλλάζουμε το οικονομικό όριο, πάμε σε 1.500 ευρώ το μήνα και θα δούμε. Διότι θεωρούμε ότι η υπηρεσία στην πατρίδα είναι αυτονόητη υποχρέωση των Ελλήνων. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε το χωρισμό τους σε πονηρούς και αφελείς», τόνισε. Ο υπουργός σημείωσε ότι θα δοθεί μεταβατικός χρόνος, τουλάχιστον μία διετία, στους ανυπότακτους.

Το νομοσχέδιο αλλάζει τα δεδομένα και για τη διάρκεια της αναβολής λόγω σπουδών. Από την άλλη, καταργούνται οι αναβολές υποψήφιων βουλευτών και ευρωβουλευτών. «Αυτά δεν αντέχουν σε κριτική. Ψάχνουν το 40ο κόμμα για να γραφτούν υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιό του για να πάρουν αναβολή», σχολίασε ο Νίκος Δένδιας.

Το νέο μοντέλο της στρατιωτικής θητείας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρουσίασε και το νέο μοντέλο της στρατιωτικής θητείας. «Πάμε σε μια λογική κατάταξης πρωτόκλητων εφόσον το επιθυμούν αμέσως μετά το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τους κινητροδοτούμε με 9μηνη θητεία για να έχουμε νέα παιδιά, δυνατά παιδιά. Και να έχουμε επίσης μεγαλύτερο χρόνο εφεδρείας με αυτό», σημείωσε.

Υπενθύμισε πως όλοι οι στρατεύσιμοι θα κατανέμονται στον Στρατό Ξηράς. «Σταματάμε τους στρατεύσιμους στην Πολεμική Αεροπορία και στο Πολεμικό Ναυτικό. Όμως, αυτοί που κατατάσσονται, αν έχουν συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα, παραδείγματος χάρη ναυτικό φυλλάδιο, μηχανικός αεροσκαφών, αυτοί βεβαίως θα μετατάσσονται εσωτερικά από τον Στρατό Ξηράς στο Πολεμικό Ναυτικό ή στην Πολεμική Αεροπορία», διευκρίνισε.

Η θητεία θα παραμείνει 12μηνη, αλλά θα μειώνεται σε 9 μήνες για όσους υπηρετούν σε μονάδες Έβρου, ανατολικό Αιγαίο, ΕΛΔΥΚ, Ειδικές Δυνάμεις, Προεδρική Φρουρά και τους πρωτόκλητους. Εξάλλου, θα καθιερωθεί μηνιαία αποζημίωση 100 ευρώ για όσους υπηρετούν στον Έβρο και τα νησιά και 50 ευρώ για την ενδοχώρα.

«Πάμε λοιπόν σε ένα νέο μοντέλο θητείας. Έχουμε πάρει διεθνή υποδείγματα, το έχουμε εξαντλήσει. Βασική εκπαίδευση δέκα βδομάδες, ειδική εκπαίδευση με ειδικότητες και δεξιότητες που θα οδηγούν και σε πιστοποιήσεις, τέσσερις εβδομάδες. Σοβαρή επιχειρησιακή εκπαίδευση στις μονάδες υψηλής ετοιμότητας, 12 εβδομάδες. Και από εκεί και πέρα, μετά τους έξι μήνες δυνατότητα παραμονής στον Έβρο ή στα νησιά, ή σε μονάδες υψηλής αξίας ή δυνατότητα μετάθεσης κοντά στον τόπο κατοικίας κάποιου όπου τότε θα ισχύει το 12μηνο», συμπλήρωσε.

Η εθελοντική στράτευση γυναικών

Τέλος, σε ό,τι αφορά την εθελοντική στράτευση γυναικών, ο πιλοτικός στόχος για το 2026 είναι 200 εθελόντριες 20-26 ετών, με 12μηνη θητεία.

«Έχουμε φτιάξει υποδομές στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία. Θα τους δώσουμε κίνητρα. Πρόσβαση σε νοσοκομεία, λέσχες, αναγνώριση του χρόνου θητείας τους ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση για το ΑΣΕΠ, πρόσληψη ως ΕΠΟΠ και κατά προτεραιότητα ως πολιτικό προσωπικό όπως νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κτλ.», ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας.

«Μόλις εκπληρώσουμε αυτό το στόχο θα διευρύνουμε τους στόχους μας. Θέλω να είμαστε έτοιμοι για τη στιγμή, όταν και αν απαιτηθεί, που θα υπάρξει στην Ελλάδα κανονική υποχρεωτική στράτευση γυναικών. Δεν είναι ακόμα ο καιρός, αλλά θέλουμε να ετοιμαστούμε γι’ αυτό», πρόσθεσε.