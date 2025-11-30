Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στα όσα θα συμβούν και θα επηρεάσουν τον δικό του ρόλο στη δημοφιλή σειρά.

Ο Ορέστης Χαλκιάς βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού, το μεσημέρι της Κυριακής, στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha και με αφορμή τον νέο κύκλο του Maestro, αναφέρθηκε στα όσα θα συμβούν και θα επηρεάσουν τον δικό του ρόλο στη δημοφιλή σειρά.

Ο Ορέστης Χαλκιάς σημείωσε χαρακτηριστικά πως «ισχύει ότι είναι πιο ντεντέκτιβ η ιστορία στον νέο κύκλο. Τώρα, για φονικά… δεν ξέρω, θα ‘χει διάφορα πράγματα. Η δική μου ιστορία εξακολουθεί να είναι πυλώνας, αλλά η οπτική αποκλίνει από μένα και αυτό είναι κάτι που ταράζει λίγο τον ρόλο μου».

«Δηλαδή ταράζει λίγο τον ήρωα ότι μπορεί να μην ασχολούνται και τόσο με το πρόβλημα του. Γιατί θα υπάρχουν πιο σημαντικά προβλήματα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dem3bwf1fky1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Θα πω και άλλα τραγούδια στον νέο κύκλο της σειράς που όμως δεν μπορώ να τα αποκαλύψω. Θα πω ένα ελληνικό, πολύ αγαπημένο όλων και θα πω και ένα ξένο, το οποίο είναι η αλήθεια πως δεν το ήξερα αλλά είναι καταπληκτικό και θα ‘ναι αρκετά συναισθηματικό» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Ορέστης Χαλκιάς στην ψυχαγωγική εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.