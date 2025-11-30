Η Λένα Μαντά γνωρίστηκε με τον σύζυγό της, Γιώργο, όταν ήταν 19 ετών.

Η Λένα Μαντά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Τετ α Τετ» του Τάσου Τρύφωνος το Σάββατο 29 Νοεμβρίου.

Η γνωστή συγγραφέας, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μίλησε για τον σύζυγό της αλλά και για τις τελευταίες στιγμές που έζησε κοντά του.

Η Λένα Μαντά γνωρίστηκε με τον σύζυγό της, Γιώργο, όταν ήταν 19 ετών και παντρεύτηκαν περίπου όταν εκείνη ήταν 21. Η σχέση τους διήρκεσε περίπου 41 χρόνια. Ο σύζυγός της, Γιώργος, απεβίωσε στις 17 Ιουνίου 2024.

«Ήμασταν 41 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και 42 και 43 και όσο ζω εγώ θα είναι μαζί μου και ο Γιώργος. Ήμουν από τις πολύ τυχερές γυναίκες που ήμουν απίστευτα κακομαθημένη και καλομαθημένη. Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος κέφι και μου το μετέδιδε, ήμουν η προτεραιότητα του και ίσως γι’ αυτό δεν ένιωθα ποτέ την ηλικία μου», είπε αρχικά η Λένα Μαντά.

Και συνέχισε: «Έναν χρόνο πριν φύγει από τη ζωή, τα προβλήματα υγείας ήδη τον είχαν καθηλώσει στο σπίτι με το αναπνευστικό και δεν ήταν πολύ εύκολο το οξυγόνο στις μετακινήσεις. Μέχρι και εκεί με προετοίμαζε, ήταν σαν να μου έλεγε “φεύγω”. Ουσιαστικά ξαναφτιάχνεις τη ζωή σου από την αρχή γιατί δεν υπάρχει αυτός που θα σε πήγαινε στο κομμωτήριο, θα περίμενε τρεις ώρες απ’ έξω μη τυχόν περπατήσω και κουραστώ, θα με πήγαινε παντού. Ξαφνικά δεν υπάρχει αυτό».

«Ο Γιώργος έφυγε το 2024, αρρώστησε το 2023 και από το Πάσχα του ’24 ήδη δεν ήταν καθόλου καλά. Είχα μιλήσει με τους γιατρούς του και με είχαν προετοιμάσει ότι ουσιαστικά αυτό που περιμένουμε είναι μία ανακοπή. Ήμουν απόλυτα προετοιμασμένη, και; Την ώρα που συμβαίνει αυτό, την ώρα που του κρατάς το χέρι και έχεις το άλλο χέρι πάνω στην καρδιά του και την ακούς σιγά σιγά να χαμηλώνει χτύπους μέχρι που σταματάει, τι σε προετοιμάζει γι’ αυτό; Τίποτα», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας η Λένα Μαντά.