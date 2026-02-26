Ο Νικήτας Τσακίρογλου με αφορμή τα γενέθλια της συζύγου του, Χρυσούλας Διαβάτη, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου και αποκάλυψε τα νεότερα για την υγεία της.
Όπως είχε αποκαλύψει ο Νικήτας Τσακίρουγλου στο παρελθόν, η γνωστή ηθοποιός διαγνώστηκε με το αυτοάνοσο της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, μία συνθήκη που επηρεάζει τόσο τα άκρα και την κινητικότητα – όσο και το πνεύμα.
Σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», μίλησε για τον γάμο τους κάνοντας μία τρυφερή εξομολόγηση:
«Η αγαπημένη μου σύζυγος προοδεύει στην υγεία της βέβαια και θέλω να πιστεύω ότι η Χρυσούλα σύντομα θα επανέλθει στη δραστηριότητα που είχε…», τόνισε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρουγλου, και συνέχισε:
«Ένας λόγος που δεν εργάζομαι και βρίσκομαι κοντά της, είναι αυτός και το χαίρομαι γιατί θέλω να παρακολουθώ μέρα με την ημέρα αυτή την καλυτέρευση. Όταν είναι η συμφωνία χαρακτήρων και τα κοινά ενδιαφέροντα που είχαμε με τη Χρυσούλα και τις κοινές φιλοδοξίες μας, μας έκαναν να αναζωογονούμε συνεχώς και τον έρωτά μας και τη σχέση μας».
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgor90md99s1?integrationId=40599y14juihe6ly}