Το ρομπότ απαντά σε «ευαίσθητες ερωτήσεις», σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Κιότο.

Ιάπωνες ερευνητές παρουσίασαν ένα ρομπότ «μοναχό», που σύμφωνα με τους ίδιους, μπορεί να δίνει πνευματικές συμβουλές, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Εκπαιδευμένο στις βουδιστικές γραφές, το Buddharoid μπορεί να απαντήσει σε ευαίσθητες ερωτήσεις που ίσως κάποιος διστάζει να κάνει σε άλλους ανθρώπους, σύμφωνα με τους ερευνητές του πανεπιστημίου του Κιότο.

«Μελλοντικά, αυτά τα ρομπότ είναι πιθανό να βοηθήσουν ή να αντικαταστήσουν κάποιες από τις θρησκευτικές τελετουργίες που παραδοσιακά εκτελούν άνθρωποι μοναχοί», σημείωνε επίσης ανακοίνωση του πανεπιστημίου.

Το εν λόγω ρομπότ είναι η τελευταία δημιουργία του καθηγητή Σέιτζι Κουμαγκάι. Χρησιμοποιώντας μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων και της OpenAI, συνεργάστηκε με εταιρείες για την ανάπτυξη θρησκευτικών chatbot, όπως το Budda Bot και ένα bot κατήχησης. Για τη νέα δημιουργία του, εγκατέστησε το ενημερωμένο «BuddhaBotPlus» στο κινεζικής κατασκευής ανθρωποειδές «Unitree G1», ώστε να φτιάξει το ρομπότ «μοναχό».

Στην παρουσίαση που έγινε, το ρομπότ –που δεν έχει ακόμα πρόσωπο– φορούσε ένα απλό γκρι ένδυμα. Κρατούσε τα χέρια του –που έχουν γάντια– ενωμένα σαν σε προσευχή και, μεταξύ άλλων, περπάτησε μπροστά σε δημοσιογράφους.

Στη συνέχεια, έδωσε συμβουλές σε νεαρό ρεπόρτερ που του είπε ότι σκέφτεται και ανησυχεί υπερβολικά. «Ο βουδισμός διδάσκει ότι είναι σημαντικό να μην ακολουθεί κανείς τυφλά τις σκέψεις του, ούτε να βιάζεται να κάνει πράγματα. Μια προσέγγιση είναι να ηρεμήσεις το μυαλό σου και να αφήσεις πίσω τη σκέψη», του απάντησε το ρομπότ, σύμφωνα με το NHK.

Τα θρησκευτικά chatbot είναι ήδη δημοφιλή αλλά και αμφιλεγόμενα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε όλες τις θρησκείες. Ήδη, το πανεπιστήμιο του Κιότο έχει κατασκευάσει το Mindar, ένα ανδροειδές –που δεν χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη– το οποίο εκφωνεί κηρύγματα, ενώ το 2017 παρουσιάστηκε στη Γερμανία ένα ρομπότ που ευλογούσε σε πέντε γλώσσες.

Οι ηθικές συζητήσεις για τη σωστή χρήση τέτοιων εργαλείων σε θρησκευτικά περιβάλλοντα πρέπει να συνεχιστούν, επεσήμανε το πανεπιστήμιο του Κιότο. Όμως, με δεδομένο ότι η συρρίκνωση και η γήρανση του πληθυσμού ασκούν πιέσεις στην αγορά εργασίας της Ιαπωνίας, τα ανθρωποειδή ενδέχεται να αναλάβουν ορισμένες εργασίες στο μέλλον, σημείωσε το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

