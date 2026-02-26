Λόγω των ακινητοποιημένων φορτηγών η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.

«Στο κόκκινο» είναι η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου μετά από καραμπόλα πέντε φορτηγών στο ύψος του Ασπροπύργου, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ενώ τα οχήματα υπέστησαν μόνο υλικές ζημιές.

Λόγω της καραμπόλας, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων από το ύψος του σταθμού ΕΥΔΑΠ έως το σημείο του ατυχήματος. Στο σημείο έχουν σπεύσει τροχαία και γερανοί για την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων φορτηγών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν υπομονή καθώς θα απαιτηθεί χρόνος μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Λόγω σύγκρουσης οχημάτων (5 Ι.Χ.Φ.) δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.