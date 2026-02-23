Σημειώνεται πως η Τροχαία έχει απαγορεύσει την κίνηση φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις Εθνικές Οδούς.

Ξεκινήσε η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας στην Αθήνα από νωρίς το απόγευμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνηση τώρα τόσο στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου όσο και στην Αθηνών -Λαμίας.

Ειδικότερα στην Αθηνών-Κορίνθου, η κίνηση είναι αυξημένη από τον Ισθμό μέχρι και τα διόδια Ελευσίνας, με τα οχήματα κατά διαστήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται λίγο πριν από τους Αγίους Θεοδώρους και στα Μέγαρα.

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στην Αθηνών-Λαμίας όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση στο οδικό τμήμα από το Σχηματάρι μέχρι τη Μαλεσίνα καθώς και στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα συνολικά 49.738 οχήματα έχουν επιστρέψει στην Αττική. Συγκεκριμένα, 22.072 αυτοκίνητα μέσω της Αθηνών-Λαμίας και 27.666 μέσω της Αθηνών-Κορίνθου.

Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων ενώ υπενθυμίζεται ότι ως τις 9 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgmhq84v3jvl?integrationId=40599y14juihe6ly}