Οι δύο απολογούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και υποστήριξαν δια μέσω των δικηγόρων τους, ότι δεν είχαν καμία σχέση με τα όσα τους καταλογίζονται.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους κρίθηκαν σήμερα το απόγευμα μετά τις απολογίες τους, με ομόφωνη απόφαση της εισαγγελέως και του ανακριτή Ρόδου οι δύο από τους πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση διακίνησης 7 κιλών κοκαΐνης.

Πρόκειται για έναν 46χρονο αλλοδαπό κι έναν 32χρονο Έλληνα, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, από στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, έπειτα από πολύμηνη παρακολούθηση. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 20 άτομα.

Σε βάρος των συλληφθέντων, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για:

-Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

- Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών

- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

Συνολικά, οι ποινικές διώξεις αφορούν τρεις αλλοδαπούς ηλικίας 40,46 και 37 ετών, έναν Έλληνα στρατιωτικό ηλικίας 42 ετών και έναν Έλληνα ιδιώτη ηλικίας 34 ετών. Στη δικογραφία εμπλέκονται συνολικά 20 άτομα από τα οποία τα τέσσερα είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τα δύο έγκλειστα στις φυλακές.

Παράλληλα, οι Αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ. έχουν σχηματίσει και μία δεύτερη δικογραφία στην οποία κατηγορούνται δύο αστυνομικοί που υπηρετούν στη Ρόδο καθώς επίσης και σε μία γυναίκα, οι οποίοι κατηγορούνται για κατά περίπτωση για τα αδικήματα της τοκογλυφίας, απάτης, συνέργειας σε απάτη, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η διερεύνηση της υπόθεσης για τα ναρκωτικά ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που τους έγινε στις 26 Μαΐου 2025, σύμφωνα με την οποία ο ένας εκ των αστυνομικών, ηλικίας 38 ετών, φέρονταν να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης, την οποία φέρονταν να προμηθεύονταν μέσω πλοίου που έρχονταν στο νησί της Ρόδου.

Ο 38χρονος αστυνομικός, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, φέρονταν να προέβαινε σε παράνομη νομιμοποίηση εσόδων από την εγκληματική δραστηριότητα, μέσω αγοράς ακινήτων αλλά και μέσω εταιρείας ενοικιαζομένων οχημάτων η οποία ήταν ιδιοκτησίας τού εν λόγω αστυνομικού και του 42χρονου συναδέλφου του.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ιεραρχικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης και επιχειρησιακής ομάδας διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, στην οποία ωστόσο δεν προέκυψε εμπλοκή των δύο αστυνομικών.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν στον ανακριτή Ρόδου αύριο Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.