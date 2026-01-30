Τη βασιλόπιτα ευλόγησε, όπως αναφέρει και σχετική ανάρτηση, ο Αιδεσιμότατος Φιλόθεος Κάλφας.

Η ομάδα των Κοιμητηρίων Ρόδου έκοψε την βασιλόπιτά της και η αλήθεια είναι ότι είναι ευφάνταστη.

Με αρκετή δόση χιούμορ, η ομάδα έκοψε μία μαύρη βασιλόπιτα που απεικονίζει ένα νεκροταφείο.

Στην ανάρτησή της στο Faceboοk, η ομάδα ευχαρίστησε όσους παραβρέθηκαν και παράθεσε και σχετικές φωτογραφίες από τη γιορτή τους. Ανάμεσά τους και η πρωτότυπη βασιλόπιτα.

{https://www.facebook.com/photo?fbid=1222668606637653&set=pcb.1222410606663453}

Η ανάρτηση ανέφερε πως «Με ιδιαίτερη χαρά πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 2026 του Κοιμητηρίου Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη της Αντιδημάρχου Ματίνας Γιαννέλη, της Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου κ. Σουσάνας Καρδούλια, του κ. Γιωργου Καστέλα εκπροσώπου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Την πίτα μας την ευλόγησε ο Αιδεσιμότατος Φιλόθεος Κάλφας. Ευχόμαστε το 2026 να είναι μια χρονιά με υγεία, δύναμη και συνεργασία για όλους».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πολλοί ήταν εκείνοι ωστόσο που έσπευσαν να μιλήσουν για κακό χιούμορ.