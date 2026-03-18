«Η κυβέρνηση είναι υποστηρικτική προς τον πόλεμο και μας οδηγεί σε εμπλοκή. Ο κ. Μητσοτάκης όχι μόνο δεν καταδικάζει αλλά νομιμοποιεί τον πόλεμο και δικαιολογεί τα υποτιθέμενα επιχειρήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου στον Αθήνα 9,84.

Για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε επιχειρήσεις καυσίμων και τροφίμων που εξήγγειλε η κυβέρνηση σημείωσε ότι «στην πραγματικότητα η ΝΔ διασφαλίζει το μεγάλο κέρδος που είχαν οι επιχειρήσεις το 2025. Το μέτρο δεν συνδέεται με οποιαδήποτε μείωση τιμών για τους καταναλωτές. Ήδη η βενζίνη φτάνει τα 2 ευρώ».

Υπογράμμισε, παράλληλα ότι «ζούμε πάνω από 5 χρόνια ανεξέλεγκτης αισχροκέρδειας και ακρίβειας με ευθύνη της κυβέρνησης. Ο πληθωρισμός ήδη τον Φεβρουάριο, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ήταν πάνω από 3% -πολύ πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο- και στα τρόφιμα οι αυξήσεις ήταν πάνω από 5%. Έχουμε έναν μηχανισμό, εγκατεστημένο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που έχει διαλύσει τη δυνατότητα των νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν στοιχειωδώς στην καθημερινότητά τους».

Σχολιάζοντας του πανηγυρισμούς της υπουργού Εργασίας για τη συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό τόνισε ότι «η συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον νόμο που πέρασε πριν λίγο καιρό η κυβέρνηση. Είναι μία σύμβαση που υπογράφεται και επεκτείνεται εδώ και πολλά χρόνια. Αντιθέτως, ο πρόσφατος νόμος Κεραμέως πλήττει τις συλλογικές συμβάσεις, γιατί διατηρεί την κατάργηση της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και τις εξαιρέσεις επιχειρήσεων από την εφαρμογή και την επέκταση κλαδικών συμβάσεων, που η ΝΔ νομοθέτησε. Μάλιστα, πρόσθεσε ένα ακόμη εμπόδιο στην επέκταση κλαδικών συμβάσεων, προβλέποντας ότι θα μπορεί να μην επεκτείνονται ή να εξαιρούνται επιχειρήσεις, αν θεωρείται ότι η αύξηση των μισθών θα επενεργήσει αρνητικά στις τιμές των προϊόντων. Δηλαδή, ενοχοποιεί τις αυξήσεις των μισθών για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια».

Κλείνοντας, η κ. Αχτσιόγλου υπογράμμισε την ανάγκη για ένα «κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, μία συμμαχία που πρέπει να είναι και εκλογική. Δεν πρέπει να υπάρξει επόμενη θητεία Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο το κόστος ζωής, είναι και ο μηχανισμός αναπαραγωγής σκανδάλων και διασπάθισης δημοσίου χρήματος που κοντεύει να μας πνίξει. Δεν πρόκειται να δούμε δικαιοσύνη στον τόπο αν δεν αλλάξει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία».