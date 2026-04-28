Το ζήτημα της μονιμοποίησης των συμβασιούχων εργαζομένων της ΔΥΠΑ έθεσε η Έφη Αχτσιόγλου

Στο πλευρό των συμβασιούχων εργαζομένων της ΔΥΠΑ βρέθηκε η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία έκανε για άλλη μία φορά έκδηλη την στήριξη της, απαιτώντας την μονιμοποίησή τους και όχι την αντικατάσταση τους.

Σύμφωνα με την κα. Αχτσιόγλου «δεν θα έπρεπε να απασχολεί την κυβέρνηση να βγάλει ένα ακόμη πρόγραμμα», αλλά θα πρέπει να δοθεί απαραίτητη σημασία στη μονιμοποίηση των εργαζομένων και τη στελέχωση της ΔΥΠΑ.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, δύναται να αξιοποιηθεί το δημοσιονομικό πλεόνασμα 6 δις. ευρώ για μόνιμες προκυρήξεις με την κατάλληλη μοριοδότηση, ανάλογα με τη θέση και την εμπειρία.

Αυτό το οποίο σημείωσε η Έφη Αχτσιόγλου είναι ο τερματισμός της «εργασιακής ομηρίας» και στην κυβερνητική πολιτική της ανακύκλωσης.

Δείτε την παρέμβαση της Έφης Αχτσιόγλου

{https://www.facebook.com/reel/1236112898603109}