Οι πρώτες εκτιμήσεις από τα βαθμολογικά κέντρα συγκλίνουν ότι οι Βάσεις 2026 θα κινηθούν με μικρές αυξομειώσεις ανά σχολή και όχι γενικευμένες ανατροπές.

Η διαδικασία της βαθμολόγησης των γραπτών των Πανελληνίων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και οι πρώτες ανεπίσημες εκτιμήσεις που μας έρχονται από τα βαθμολογικά κέντρα αρχίζουν σταδιακά διαμορφώνουν ένα αρχικό πλαίσιο για την πορεία των Βάσεων 2026 με τις υψηλόβαθμες Νομικές, Πολυτεχνικές και Ιατρικές σχολές να παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Παρότι η τελική εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ήδη καταγράφονται τάσεις που δείχνουν τις πιθανές ισορροπίες της φετινής χρονιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις αναμένονται ισορροπημένες μεταβολές χωρίς ακραίες ανατροπές. Τα φετινά θέματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να οδηγούν σε «πανωλεθρία» στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας οπότε ο αυξημένος βαθμός δυσκολίας που καταγράφηκε φαίνεται να οδηγεί σε πιο ήπιες και στοχευμένες μεταβολές ανά επιστημονικό πεδίο. Η εικόνα που διαμορφώνεται παραπέμπει σε μια πιο «συμπιεσμένη» κατανομή βαθμολογιών, όπου οι πολύ υψηλές επιδόσεις περιορίζονται, χωρίς όμως να εξαφανίζονται. Αυτό σημαίνει ότι οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν σε σχετικά προβλέψιμα πλαίσια, με μικρές αυξομειώσεις ανά σχολή και όχι γενικευμένες ανατροπές.

Νομικές Σχολές: Σταθερότητα με μικρές πιέσεις

Οι Νομικές Σχολές εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις πιο ανταγωνιστικές επιλογές του 1ου Πεδίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι δεν αναμένονται μεγάλες διακυμάνσεις, αλλά μάλλον μια εικόνα σχετικής σταθερότητας με πιθανές ήπιες πτωτικές τάσεις σε ορισμένα τμήματα, ανάλογα με τις επιδόσεις στα φιλολογικά μαθήματα.

Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί κυρίως από τα Αρχαία, την Ιστορία και τα Λατινικά, τα οποία παραδοσιακά λειτουργούν ως «ρυθμιστές» για τις υψηλές βαθμολογίες του πεδίου. Αν οι αριστούχοι παραμείνουν σε περιορισμένο αριθμό, τότε ενδέχεται να υπάρξει μικρή αποσυμπίεση των βάσεων σε κάποιες Νομικές Σχολές.

Πολυτεχνικές Σχολές: Ήπια αποκλιμάκωση στις υψηλές βάσεις

Στο 2ο Πεδίο, οι Πολυτεχνικές Σχολές εμφανίζουν τάσεις ήπιας αποκλιμάκωσης. Οι εκτιμήσεις συνδέονται κυρίως με τη δυσκολία των Μαθηματικών και τη διαβάθμιση στη Φυσική, που φαίνεται να περιορίζουν τον αριθμό των πολύ υψηλών επιδόσεων. Αυτό δεν σημαίνει γενικευμένη πτώση, αλλά περισσότερο μια ανακατανομή των βαθμολογιών προς τις μεσαίες ζώνες. Οι πιο ανταγωνιστικές σχολές (όπως Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί) ενδέχεται να δεχθούν ήπιες πιέσεις, χωρίς όμως δραματικές μεταβολές.

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Ιατρικές Σχολές: Σταθερά υψηλές βάσεις με μικρές διαφοροποιήσεις

Οι Ιατρικές Σχολές παραμένουν στην κορυφή του ανταγωνισμού, με τις βάσεις να διατηρούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η τελική τους διαμόρφωση θα εξαρτηθεί κυρίως από τη Βιολογία και τη Χημεία, τα οποία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την παρουσία των αριστούχων. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι δεν αναμένεται εκρηκτική άνοδος ή πτώση, αλλά μάλλον μικρές μεταβολές, ανάλογα με το πόσοι υποψήφιοι θα κινηθούν στις κορυφαίες βαθμολογίες.

Πιο «σφιχτή» κατανομή επιδόσεων

Το βασικό χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς φαίνεται να είναι η πιο συγκρατημένη παρουσία άριστων βαθμολογιών, χωρίς όμως να δημιουργούνται ακραίες ανισορροπίες. Αυτό οδηγεί σε μια εικόνα σχετικής σταθερότητας για τις κορυφαίες σχολές, με τις μεταβολές να είναι περισσότερο τοπικές και όχι καθολικές. Έτσι, Νομικές, Πολυτεχνικές και Ιατρικές Σχολές φαίνεται να κινούνται σε ένα πλαίσιο ήπιων διαφοροποιήσεων, όπου η τελική κατάταξη θα κριθεί στις λεπτομέρειες των επιδόσεων και όχι σε μεγάλες εκπλήξεις.

Οι 3 παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία των Βάσεων 2026

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ3 ο Γιάννης Βαφειαδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών-Φροντιστών Ελλάδας, τόνισε ότι «Οι πανελλήνιες θα τελειώσουν όταν θα συμπληρωθεί σωστά το μηχανογραφικό γιατί εκεί θα κεφαλαιοποιηθεί η προσπάθεια των παιδιών. Τα παιδιά οφείλουν και να ενημερωθούν για το τι γίνεται, να δούνε τις κλίσεις στο πρόγραμμα σπουδών, τις δεξιότητές τους. Δεν πρέπει τα παιδιά να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό κοιτώντας τις περσινές βάσεις; Οι περσινές βάσεις ήταν οι προτιμήσεις των περσινών υποψηφίων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δούνε με ανοιχτό μυαλό, να μην το κάνουν μόνοι τους. Ασφαλώς θα πάρουμε υπόψη τους βαθμούς, Θα δούμε και πώς θα κινηθούν οι βάσεις για να έχουμε μια εικόνα για να είναι ρεαλιστικό αυτό που θα δηλώσουμε. Αλλά δεν πρέπει να αντιγράψουν τις βάσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε τις σχολές προσεκτικά. Δεν είναι ότι μια σχολή που έχει μεγαλύτερη βάση από μια άλλη, είναι καλύτερη, αυτό είναι πολύ λάθος. Θα πρέπει να δουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους και στη συνέχεια να επιλέξουν τις σπουδές τους», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Οι βάσεις εξαρτώνται από τρεις παράγοντες. Ο ένας είναι το επίπεδο των θεμάτων, ο δεύτερος παράγοντας είναι οι προσφερόμενες θέσεις, το οποίο τα τελευταία χρόνια με την ελάχιστη βάση εισαγωγής νομίζω ότι δεν έχει και τόση σημασία γιατί και φέτος θα μείνουν αρκετές χιλιάδες θέσεις κενές λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Μένουν κενές και θέσεις σε περιζήτητα τμήματα άλλων εποχών σε καλές σχολές. Ίσως αυτό να μας δείχνει ότι το σύστημα αυτό έχει φτάσει στα όριά του. Ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο με αυτό το σύστημα που είναι της δεκαετίας του ’80. Και ο τρίτος παράγοντας είναι οι προτιμήσεις των παιδιών οι οποίες φαίνεται τα τελευταία χρόνια να αλλάζουν, προτάσσοντας τον παράγοντα της εντοπιότητας. Δηλαδή τα παιδιά από την Αθήνα και Θεσσαλονίκη θέλουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη και για οικονομικούς αλλά και για κοινωνικούς λόγους».

Κληθείς να σχολιάσει την πορεία των Βάσεων 2026 βάσει της δυσκολίας των φετινών θεμάτων Άρης Τεμεκενίδης, γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας εκπαιδευτικών-φροντιστών Ελλάδας ανέφερε ότι «Φέτος είχαμε γενικότερα θέματα τα οποία ήταν σε γενικές γραμμές, στα πιο πολλά μαθήματα, ήταν πιο απαιτητικά από την περσινή χρονιά. Σημειώθηκαν μάλιστα και τα πιο δύσκολα διαγωνίσματα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, όπως η βιολογία προσανατολισμού που προφανώς θα καθορίσει, όπως και η χημεία Δευτερευόντως θα καθορίσει και τις βάσεις για τις πρωτοκλασάτες, ιατρικές σχολές που είναι πολύ υψηλόβαθμες. Αυτά μένει να επιβεβαιωθούν και από τα βαθμολογικά κέντρα με την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων». Παράλληλα υπογράμμισε ότι «σχολές υπάρχουν για όλα τα μόρια», αρκεί οι υποψήφιοι να έχουν καλύψει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, η οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως βασική προϋπόθεση εισαγωγής στα ΑΕΙ τα τελευταία χρόνια. Κλείνοντας, σημείωσε πως το πιο κρίσιμο στάδιο αυτή την περίοδο δεν είναι άλλο από τη σωστή και ψύχραιμη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, με βάση τις πραγματικές επιθυμίες και προτιμήσεις των υποψηφίων, καθώς εκεί τελικά διαμορφώνεται η πορεία κάθε μαθητή προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση.