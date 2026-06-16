Η κλήρωση του Eurojackpot μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν 54 εκατ. ευρώ είναι: 9, 26, 29, 37 και 42.
Τζόκερ οι αριθμοί: 1 και 7.
Ο πίνακας κερδών
Υπενθυμίζεται ότι από τις 19:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:
α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης
β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και
γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων