Ακόμη, μπαίνουν δικλείδες ώστε το νέο εργαλείο του Δημοσίου να μη μετατραπεί σε σύστημα ανεξέλεγκτης αναζήτησης προσωπικών δεδομένων.

Ένα νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου ενεργοποιεί το Δημόσιο για τις περιπτώσεις πολιτών και επιχειρήσεων που έχουν χρησιμοποιήσει ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις αντί δικαιολογητικών. Με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης συστήνεται κεντρικό μητρώο στο οποίο θα καταγράφονται διοικητικές πράξεις που ανακλήθηκαν όταν διαπιστώθηκε ότι στηρίχθηκαν σε ανακριβή υπεύθυνη δήλωση.

Η βασική αλλαγή είναι ότι η πληροφορία μιας τέτοιας ανάκλησης δεν θα παραμένει πλέον μόνο στο αρχείο της υπηρεσίας που χειρίστηκε την υπόθεση. Θα καταχωρίζεται σε κεντρικό ψηφιακό σύστημα, ώστε οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες να μπορούν να τη λαμβάνουν υπόψη όταν εξετάζουν νέο αίτημα που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση σε αντικατάσταση δικαιολογητικών.

Το Μητρώο θα λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι υπόχρεοι φορείς θα πρέπει να καταχωρίζουν χωρίς καθυστέρηση τις περιπτώσεις στις οποίες μια διοικητική πράξη ανακλήθηκε λόγω διαπιστωμένης ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης.

Το κρίσιμο σημείο, ωστόσο, βρίσκεται στο τι θα συμβαίνει κατά την υποβολή ενός νέου αιτήματος. Με την παραγωγική λειτουργία του συστήματος η υπηρεσία θα είναι υποχρεωμένη, πριν εκδώσει διοικητική πράξη κατόπιν αιτήματος που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση αντί δικαιολογητικών, να αναζητήσει στο Μητρώο εάν υπάρχει σχετική προηγούμενη καταχώριση. Εάν εντοπιστεί, το αίτημα δεν θα ικανοποιείται.

Παράδειγμα για Υπεύθυνη Δήλωση

Για παράδειγμα, ένας πολίτης υποβάλλει αίτηση σε δημόσια υπηρεσία και, αντί ενός απαιτούμενου δικαιολογητικού, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση. Η υπηρεσία εκδίδει την πράξη, αλλά σε μεταγενέστερο έλεγχο διαπιστώνεται ότι το περιεχόμενο της δήλωσης ήταν ανακριβές και η πράξη ανακαλείται. Η συγκεκριμένη ανάκληση θα καταχωρίζεται πλέον στο νέο Μητρώο. Εάν στη συνέχεια υπάρξει νέο αίτημα που υπάγεται στον προβλεπόμενο έλεγχο, ο αρμόδιος υπάλληλος θα αναζητήσει τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και, εφόσον εντοπίσει τη σχετική εγγραφή, δεν θα προχωρήσει στην ικανοποίησή του.

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Αντίστοιχα, εάν μια επιχείρηση λάβει διοικητική πράξη βάσει ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης και αυτή ανακληθεί, στο σύστημα θα καταχωρίζονται στοιχεία του νομικού προσώπου και του νόμιμου εκπροσώπου του. Σε μεταγενέστερο αίτημα, η αναζήτηση θα μπορεί να γίνει μέσω του ΑΦΜ της εταιρείας.

Για τα φυσικά πρόσωπα η αναζήτηση θα πραγματοποιείται με τον Προσωπικό Αριθμό, τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ ή τον αριθμό δελτίου ταυτότητας. Το Μητρώο θα περιλαμβάνει ακόμη στοιχεία της πράξης που ανακλήθηκε, όπως αριθμό πρωτοκόλλου, ΑΔΑ εφόσον υπάρχει, ημερομηνία, θέμα και φορέα έκδοσης, αλλά και στοιχεία της μεταγενέστερης ανακλητικής πράξης. Θα καταγράφεται επίσης εάν η αρχική πράξη προκάλεσε δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου και, όπου υπάρχει, η πράξη επιβολής διοικητικού προστίμου ή καταλογισμού δαπάνης.

Οι δικλείδες ασφαλείας

Ακόμη, μπαίνουν δικλείδες ώστε το νέο εργαλείο να μη μετατραπεί σε σύστημα ανεξέλεγκτης αναζήτησης προσωπικών δεδομένων. Ο δημόσιος υπάλληλος, για να δει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου, θα πρέπει να συμπληρώνει τόσο τον αριθμό πρωτοκόλλου του αιτήματος όσο και τον τίτλο της διοικητικής διαδικασίας για την οποία πραγματοποιεί την αναζήτηση. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης αναζήτησης προβλέπεται διερεύνηση ενδεχόμενων πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Έτσι, για παράδειγμα, υπάλληλος δεν θα μπορεί νόμιμα να αναζητά από περιέργεια εάν ένας γνωστός του έχει καταχώριση στο σύστημα. Η αναζήτηση θα πρέπει να συνδέεται με πραγματική διοικητική υπόθεση, ενώ κάθε ενέργεια καταχώρισης, αναζήτησης, διαγραφής και επεξεργασίας θα αφήνει ηλεκτρονικό ίχνος.

Πρόσβαση στις εγγραφές που τους αφορούν θα έχουν και οι ίδιοι οι πολίτες μέσω του gov.gr, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η απόφαση. Μάλιστα, μετά την οριστικοποίηση μιας καταχώρισης προβλέπεται αυτοματοποιημένη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αντίστοιχη ειδοποίηση θα αποστέλλεται σε περίπτωση διόρθωσης, επικαιροποίησης ή διαγραφής της εγγραφής.