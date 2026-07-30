Μπορεί τα πολιτικοδημοσιογραφικα πηγαδάκια να εχουν πάρει «φωτιά» τις τελευταίες ημέρες για τις εξελίξεις στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα λεγόμενα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», ωστόσο τα «σπίτια» που κινδυνεύουν να πάρουν φωτιά είναι πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα από τα αυθαίρετα κοντέινερ που φύτρωσαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Και τούτο, διότι πληροφοριοδότες και φίλοι της στήλης μας ενημερώνουν πως από Σεπτέμβρη θα αρχίσουν νέα «όργανα» από την EPPO, που θα παίζουν στο ρυθμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Ηδη για τους παρατηρητικούς, υπάρχουν σημάδια και red flags όπως τα λένε στο χωριό μου.

Οι ίδιοι πληροφοριοδότες μας επεσήμαναν μια πρόσφατη αποστροφή του Πρωθυπουργού με αφορμή εγκαίνια έργου που είχε ενταχθεί στο RRF: «Ρωτάνε πού πήγαν τα χρήματα του ταμείου ανάκαμψης, να που πήγαν».

Υπό το πρίσμα των πληροφοριών της στήλης πάντως, η αποστροφή αυτή και η στρατηγική επιλογή του κυβερνείου μέχρι τις εκλογές να κόβει κορδέλες σε έργα χρηματοδοτημένα με κοινοτικά κονδύλια, έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Αυτή της proactive γραμμής άμυνας για όσα έρχονται…

Ν.Α.