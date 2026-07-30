Οι προσωρινοί πίνακες των δικαιούχων για το voucher των παιδικών σταθμών θα ανακοινωθούν στις 10 Αυγούστου, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου.

Ξεπέρασαν τις 175.000 οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής για τη χορήγηση voucher φιλοξενίας βρεφών και παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η μεγάλη συμμετοχή των ενδιαφερομένων επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη των ελληνικών οικογενειών για πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, αλλά και τη σημασία του προγράμματος για τη στήριξη της εργασίας και της οικογένειας.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στις 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, ενώ η διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς φυσική παρουσία και με ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Η ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή αποδίδεται στο γεγονός ότι το πρόγραμμα καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών των οικογενειών που αναζητούν θέση σε βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό, προσφέροντας τη δυνατότητα δωρεάν φιλοξενίας των παιδιών σε δημοτικές και ιδιωτικές δομές που συμμετέχουν στη δράση. Παράλληλα, παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά σχολικής ηλικίας, αλλά και σε δομές που απευθύνονται σε παιδιά και άτομα με αναπηρία, συμβάλλοντας στην κοινωνική ένταξη και στη στήριξη των οικογενειών.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν εργαζόμενες και άνεργες μητέρες, αυτοαπασχολούμενες, πατέρες που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους, καθώς και ανάδοχοι γονείς και νόμιμοι κηδεμόνες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, ενώ για τη φετινή περίοδο προβλέπεται σημαντική αλλαγή για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς όσες έχουν τέσσερα ή περισσότερα παιδιά και υποβάλλουν αίτηση για παιδικό σταθμό εξαιρούνται από τα εισοδηματικά όρια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που δηλώνουν στην αίτησή τους και να επισυνάψουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν από την οριστική υποβολή, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η διόρθωση ή η συμπλήρωση των φακέλων. Η ΕΕΤΑΑ έχει επισημάνει ότι η έγκαιρη και σωστή υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση κάθε αίτησης.

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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ακολουθήσει η επεξεργασία των στοιχείων και ο έλεγχος των δικαιολογητικών. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι προσωρινοί πίνακες των δικαιούχων θα ανακοινωθούν στις 10 Αυγούστου, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου. Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν στις 17 Αυγούστου, ώστε οι δικαιούχοι να προχωρήσουν στην εκτύπωση του voucher και στην εγγραφή των παιδιών τους στη δομή που θα επιλέξουν.

Πώς γίνεται η μοριοδότηση

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται σε δύο άξονες: στο οικογενειακό εισόδημα και στα κοινωνικά κριτήρια.

Για το εισοδηματικό κριτήριο εφαρμόζεται συγκεκριμένος μαθηματικός τύπος:

Μόρια = 90 – (Ε - Π) / 500 όπου:

- Ε είναι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025.

- Π αντιστοιχεί σε 500 ευρώ για κάθε παιδί ηλικίας έως 12 ετών. Το ίδιο ποσό υπολογίζεται και για κάθε παιδί ή άτομο με αναπηρία άνω των 12 ετών.

Όσο χαμηλότερο είναι το οικογενειακό εισόδημα, τόσο περισσότερα μόρια συγκεντρώνει ο δικαιούχος. Αν από τον υπολογισμό προκύψει αρνητικό αποτέλεσμα, η βαθμολογία στο εισοδηματικό κριτήριο είναι μηδενική.

Τα κοινωνικά κριτήρια

Πέρα από το εισόδημα, προβλέπεται επιπλέον μοριοδότηση για συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες. Ειδικότερα χορηγούνται:

- 50 μόρια για τα παιδιά που ζουν σε μονογονεϊκές οικογένειες.

- 50 μόρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

- 30 μόρια όταν ένας ή και οι δύο γονείς είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Η μοριοδότηση παραμένει συνολικά 30 μόρια ανεξάρτητα αν είναι άνεργος ο ένας ή και οι δύο γονείς.

- 30 μόρια όταν ένας γονέας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος έχει πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 35%.

- 30 μόρια όταν υπάρχει αδελφός ή αδελφή με αναπηρία 35% και άνω, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αδελφών με αναπηρία. Η συνολική βαθμολογία κάθε αίτησης προκύπτει από το άθροισμα των μορίων του εισοδηματικού κριτηρίου και των κοινωνικών κριτηρίων.

Εισοδηματικά όρια

Για τη χορήγηση πλήρους voucher ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια, τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας. Συγκεκριμένα, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά, τις 30.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά, τις 33.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά και τις 36.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε παιδιά. Για ορισμένες κατηγορίες δομών προβλέπεται και voucher μειωμένης αξίας με υψηλότερα εισοδηματικά όρια, ενώ οι οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να συμμετέχουν χωρίς εισοδηματικό περιορισμό για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δομών.





