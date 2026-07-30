Στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ έχουν μπει τα δάνεια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, τα οποία σύμφωνα με τους ισολογισμούς των δύο κομμάτων έφτασαν το 2025 συνολικά τα 1,16 δισ. ευρώ.

Και όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, είναι αδύνατο να τα πληρώσουν. Ως πιο ρεαλιστική προσέγγιση, μοιάζει η κυνική τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, που έχει δηλώσει ανοιχτά ότι δεν μπορούν να αποπληρωθούν – άρα θα πρέπει να διαγραφούν.

Ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να θεωρείται τυχαία ούτε η ανακοίνωση κόμματος ούτε η πρόσφατη αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα ότι με τέτοια χρέη «τα κόμματα αυτά δεν χρωστάνε απλώς, ανήκουν στις τράπεζες».

Όλα αυτά, την ώρα που η ΝΔ συνεχίζει να ασκεί κριτική και να αφήνει υπόνοιες για τη χρηματοδότηση της ΕΛ.Α.Σ. και μιλά για «χρηστή διαχείριση των οικονομικών της χώρας», όταν δεν μπορούν να τακτοποιήσουν τα του οίκου του.

Απαντήσεις στο γιατί δεν γίνονται από τις τράπεζες οι προβλεπόμενες ενέργειες, δεν περιμένει κανένας. Όμως, φαίνεται ότι στην Αμαλίας θα συνεχίσουν να «ξύνουν» και να αναδεικνύουν την υπόθεση…

Ε.Σ.