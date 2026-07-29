Την ουσιαστική στήριξη της Πολιτείας στις οικογένειες των εκλιπόντων ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Τη βαθιά του οδύνη για τον θάνατο των δυο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της φωτιάς στη Κρύα Βρύση Ρεθύμνου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε μεταξύ άλλων τη στήριξη από την Πολιτεία προς τις οικογένειες των εκλιπόντων αλλά και σε όλους τους ανθρώπους του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για την τραγική απώλεια δύο ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος, -ενός εποχικού πυροσβέστη και ενός πυροσβέστη πενταετούς θητείας-, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου» ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να προσθέσει:

{https://x.com/androulakisnick/status/2082479092171952237}

«Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλιπόντων και σε όλους τους ανθρώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, με ουσιαστική στήριξη, μέριμνα, προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους».

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