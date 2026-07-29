Η εύλογη αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Noval Property ανήλθε στις 30 Ιουνίου 2026 σε 706,9 εκατ. ευρώ, έναντι 693,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,3 εκατ. ευρώ ή 2%.

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η Noval Property κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 18 εκατ. ευρώ και την εύλογη αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου να προσεγγίζει τα 707 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από μισθώματα διαμορφώθηκαν σε 20,6 εκατ. ευρώ, έναντι 17,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 17%. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ενίσχυση των εσόδων προήλθε κυρίως από την ενσωμάτωση των μισθωμάτων ακινήτων που ολοκληρώθηκαν το 2025, τη σύναψη νέων μισθώσεων και την ανανέωση υφιστάμενων συμβάσεων με ευνοϊκότερους όρους.

Θετική ήταν παράλληλα η συμβολή της αυξημένης επισκεψιμότητας και δραστηριότητας στα εμπορικά ακίνητα της Noval Property, η οποία ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών των μισθωτών και, κατ' επέκταση, τα έσοδα της εταιρείας από μισθώματα.

Η λειτουργική κερδοφορία, σε όρους αναπροσαρμοσμένου EBITDA (a-EBITDA), ανήλθε σε 13,3 εκατ. ευρώ, από 11 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας άνοδο 21%. Ακόμη ισχυρότερη ήταν η αύξηση των κεφαλαίων από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 9,6 εκατ. ευρώ, έναντι 7 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενισχυμένα κατά 38%.

Η εύλογη αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Noval Property ανήλθε στις 30 Ιουνίου 2026 σε 706,9 εκατ. ευρώ, έναντι 693,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,3 εκατ. ευρώ ή 2%. Η μεταβολή αποδίδεται κυρίως στην ανατίμηση του χαρτοφυλακίου, στις κεφαλαιουχικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, καθώς και στην αύξηση της αξίας των συμμετοχών σε κοινοπραξίες. Παράλληλα, η εσωτερική λογιστική αξία (NAV) διαμορφώθηκε στα 563,6 εκατ. ευρώ ή 4,47 ευρώ ανά μετοχή, από 554,9 εκατ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2025. Πρόκειται για αύξηση 8,7 εκατ. ευρώ ή 2%, η οποία αντανακλά το αποτέλεσμα της περιόδου μετά την καταβολή του μερίσματος, καθώς και τις δαπάνες που συνδέονται με την ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν στο τέλος Ιουνίου σε 45,5 εκατ. ευρώ, έναντι 47,6 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

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Οι επενδύσεις

Στο μέτωπο των επενδύσεων, η Noval Property ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο γραφείων της με την ολοκλήρωση του Κ199 στη Λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι, ενός σύγχρονου βιοκλιματικού κτηρίου υψηλών προδιαγραφών. Ο πρώτος μισθωτής εγκαταστάθηκε στο ακίνητο τον Φεβρουάριο, ενώ στόχος της εταιρείας είναι η πλήρης μίσθωσή του έως το τέλος του 2026. Για το δεύτερο εξάμηνο, βασική προτεραιότητα αποτελεί η πρόοδος των εργασιών στο συγκρότημα γραφείων «The Grid» στο Μαρούσι, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου. Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει την αναβάθμιση των υφιστάμενων ακινήτων της και εξετάζει νέες επενδυτικές ευκαιρίες που συνάδουν με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Noval Property, Γεώργιος Κουτσοποδιώτης, επισήμανε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο η εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, με έμφαση τόσο στην πρόοδο των υπό ανάπτυξη έργων όσο και στην ενεργητική διαχείριση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου.

Με βάση τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, η Noval Property διατηρεί αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για το σύνολο της χρήσης. Η διοίκηση αναμένει έσοδα από μισθώματα μεταξύ 41,5 και 43,5 εκατ. ευρώ, αναπροσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 28 και 30 εκατ. ευρώ και κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες μεταξύ 20 και 22 εκατ. ευρώ.





